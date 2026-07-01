Conferencia ‘mañanera’ de Claudia Sheinbaum hoy 1 de julio de 2026: Síguela aquí en vivo

La presidenta Claudia Sheinbaum encabeza su conferencia ‘mañanera’ de este miércoles 1 de julio desde Palacio Nacional, donde se prevé que la mandataria hable sobre el triunfo de la Selección Mexicana en el partido contra Ecuador.
La mandataria vio el juego junto con la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clra Brugada, en el parque Tezozomoc, de la alcaldía Azcapotzalco,
Además, también se prevé que la mandataria hable sobre la muerte de tres aficionados por una estampida en los festejos del Ángel tras la victoria de la Selección Mexicana.
¿Qué pasó en la conferencia de Claudia Sheinbaum hoy 1 de julio?
La conferencia de la presidenta Sheinbaum inicia todos los días a las 7:30 horas y los miércoles se presenta la sección ‘Detector de mentiras’.
Claudia Sheinbaum: Lo último de sus conferencias ‘mañaneras’ esta semana
- La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que ya firmó, junto con Canadá, la propuesta para ampliar el T-MEC por 16 años rumbo a la reunión que sostendrán los representantes de los tres países este miércoles 1 de julio, fecha decisiva para el Tratado.
- En temas de salud, el secretario David Kershenobich no comentó que se haya detectado un posible caso de ébola u otra enfermedad epidemiológica en lo que va del Mundial 2026.
- Kershenobich confirmó que en el Hospital Infantil se acumularon 8.4 millones de piezas de medicamentos caducados, con un valor de 121 millones de pesos.
- En la conferencia matutina anterior, la presidenta Claudia Sheinbaum se refirió a la denuncia pública contra Víctor Rodríguez, exdirector de Pemex, por violentar a su esposa.
- La mandataria reiteró que no se protegerá “a nadie en caso de violencia contra las mujeres” y explicó que la Fiscalía General del Estado de Morelos será la institución encargada de investigar la agresión contra María Felicia Jiménez.
- Sheinbaum criticó que el diario The New York Times publicara una nota donde afirma que funcionarios de Morena, desde legisladores hasta gobernadores, cooperan con las autoridades de Estados Unidos.