Conferencia ‘mañanera’ de Claudia Sheinbaum hoy 1 de julio de 2026: Síguela aquí en vivo

La presidenta Claudia Sheinbaum encabeza su conferencia ‘mañanera’ de este miércoles 1 de julio desde Palacio Nacional, donde se prevé que la mandataria hable sobre el triunfo de la Selección Mexicana en el partido contra Ecuador.

La mandataria vio el juego junto con la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clra Brugada, en el parque Tezozomoc, de la alcaldía Azcapotzalco,

Además, también se prevé que la mandataria hable sobre la muerte de tres aficionados por una estampida en los festejos del Ángel tras la victoria de la Selección Mexicana.

¿Qué pasó en la conferencia de Claudia Sheinbaum hoy 1 de julio?

La conferencia de la presidenta Sheinbaum inicia todos los días a las 7:30 horas y los miércoles se presenta la sección ‘Detector de mentiras’.

Claudia Sheinbaum: Lo último de sus conferencias ‘mañaneras’ esta semana