Esthela Damián llama a enviar mensaje de unidad a presidenta Sheinbaum en Mega Asamblea en Defensa de la Soberanía Nacional

ACAPULCO, GUERRERO. – Con una marea de alegría popular, porras y música en vivo que desbordó las principales calles de la emblemática colonia La Laja, en Acapulco, la exconsejera jurídica del Ejecutivo Federal, Esthela Damián Peralta, llamó a lanzar un fuerte mensaje de unidad a la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo durante la mega Asamblea Informativa en Defensa de la Soberanía Nacional del próximo sábado 4 de julio en este puerto.

Damián Peralta ratificó que el porvenir no se construye desde los escritorios, sino desgastando los zapatos en el territorio.

En este encuentro con las y los vecinos, la comunidad de La Laja se declaró lista para sumarse a la mega asamblea del próximo sábado 4 de julio a las 17:00 horas, en el espacio ubicado a espaldas del Edificio Inteligente.

Con el carácter que la define y conectando profundamente con las aspiraciones de las juventudes guerrerenses, Damián Peralta reivindicó sus orígenes humildes.

“Quiero decirles que soy orgullosamente de Chilpancingo, Guerrero; ahí nací, crecí, estudié y soy egresada de nuestra Universidad Autónoma de Guerrero (UAGro). ¡Nunca he estudiado en una escuela privada, siempre en escuelas públicas! A los 13 años empezó mi andar por la política, recorriendo caminos de terracería. Por eso les pregunto a los de mi rodada: ¿hace 40 años en México se tenía una beca universal para adultos mayores bajo el partido tricolor? ¡No! Cuando predominaba ese partido no existían estos beneficios”, externó.

Agregó que hoy las cosas cambiaron porque este movimiento se construyó marchando y escuchando al pueblo, “por eso, con esa misma dignidad y con las manos limpias, vamos a ganar la encuesta interna.”

En La Laja, convocó a los miles de asistentes a dar una demostración de fuerza e institucionalidad sin precedentes el próximo sábado 4 de julio.

“Estoy muy orgullosa de estar en La Laja, visitando sus hogares de manera permanente. Desde aquí, desde el corazón popular de Acapulco, le mandamos un abrazo y un saludo solidario a nuestra Presidenta de la República. Queremos decirle que en Guerrero miles estamos dispuestos a defender su proyecto de nación. El próximo sábado tenemos una cita de honor en defensa de la soberanía nacional a espaldas del Edificio Inteligente. Invito a todas las familias, a nuestras mujeres y, sobre todo, a nuestras juventudes, a sumarse a este barco. No les voy a prometer imposibles; les prometo orden, método y que no me voy a cansar de trabajar por el porvenir de nuestra tierra. ¡Confiando y con el mazo dando!”, indicó.