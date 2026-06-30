⁠‘Aquí sí hay con queso’: JC Chávez Jr. come en restaurante de Salt Bae y le tira a Aldo de Nigris

Julio César Chávez Jr. visitó Nusr-Et en la CDMX junto con su tío Polo, hermano de la leyenda JC Chávez, quien se burló de Aldo de Nigris y el presunto del chef Salt Bae.

Polo compartió un breve video en su cuenta de Instagram donde aparece el boxeador mexicano junto al cocinero turco y lo acompañó con la frase:

“No pregunten cuánto fue que aquí si hay con queso, no como el otro vato jajaja”.

Además, subió una historia temporal en redes sociales donde arrobó a Aldo de Nigris para continuar con la burla. El Jr. solo subió una foto con el polémico chef sin decir nada al respecto.

Hasta el momento, el ganador de La Casa de los Famosos México no ha respondido a los comentarios del integrante de la dinastía Chávez.

Salt Bae junto a Julio César Chávez. (Foto: Captura)

¿Qué pasó con Aldo de Nigris y el chef Salt Bae?

Aldo de Nigris compartió un video en sus redes sociales para narrar la presunta estafa que, asegura, vivió durante su visita al restaurante Nusr-Et de la Ciudad de México.

“Me quedé en la CDMX y visité el restaurante de un chef muy famoso, es el que le hace así a la sal, el de los memes (...) Pensaba gastarme por mucho 2 mil pesos por un salmón y una bebida, y eso sí estaba muy carote”, explicó.

No obstante, la sorpresa llegó cuando solicitaron la cuenta, pues el consumo ascendía a poco más de 36 mil pesos, cifra que con la propina superó los 40 mil pesos, a pesar de que el chef turco le aseguró que él invitaba los platillos.

“No me gustan las polémicas, pero les quiero contar para que esto no les suceda a ninguno de ustedes (...) Gastar esta cantidad en un restaurante me enoja, se me hace una tontería”, expresó.

Posteriormente, Aldo de Nigris publicó otro video en el que mostró que el chef Salt Bae intentó comunicarse con él después de que hiciera públicas sus acusaciones luego de que estuvo en el restaurante lujoso en la CDMX.

La foto del ticket de la cuenta que pagó Aldo de Nigris en el restaurante Nusr-Et en CDMX. (Foto: Captura)

¿Cuánto cuesta comer en Nusr-Et de la CDMX?

Nusr-Et Steakhouse, el exclusivo restaurante del chef turco Salt Bae ubicado en Paseo de la Reforma, se caracteriza por ofrecer cortes premium, carnes Wagyu y platillos preparados frente a los comensales. De acuerdo con el menú, una comida completa puede costar entre 2 mil y más de 4 mil pesos por persona, aunque el precio aumenta considerablemente si se eligen cortes especiales o bebidas premium.

Entre los platillos y bebidas más destacados del restaurante se encuentran:

Golden Tomahawk con láminas de oro de 24 quilates: alrededor de 14 mil pesos .

con láminas de oro de 24 quilates: alrededor de . Tomahawk Wagyu para dos personas: 3 mil 950 pesos .

. Woww Sirloin: mil 950 pesos .

. Nusr-Et Special para dos personas: mil 590 pesos .

. Salmón salvaje del Atlántico Norte: 600 pesos .

. Steak Tartare y Meat Sushi , dos de las entradas más populares.

y , dos de las entradas más populares. Cocteles de autor: desde 290 hasta 4 mil 900 pesos, dependiendo de la etiqueta y preparación.

¿Quién es Polo, integrante de la dinastía Chávez?

Polo es hijo de Rodolfo Chávez Lizárraga e Isabel González, por lo que es hermano menor de la leyenda del boxeo mexicano, Julio César Chávez.

A lo largo de los años ha trabajado como promotor de los boxeadores de la familia y participa activamente en la preparación y entrenamiento de sus sobrinos, entre ellos Julio César Chávez Jr. También suele acompañarlos en eventos públicos y compartir momentos familiares en sus redes sociales, donde mantiene una presencia constante con ellos.