Así es Nusr-Et, restaurante de Salt Bae en CDMX, donde captaron al diputado José Narro Céspedes

Salt Bae abrió un restaurante en la CDMX que fue visitado por el diputado José Narro Céspedes. (Foto: Shutterstock/Cuartoscuro/Freepik)

La apertura del primer restaurante de Salt Bae en México se colocó en el centro de la polémica, más allá por sus cortes de carne bañados en oro, luego de que el diputado de Morena, José Narro Céspedes, fuera captado en el exclusivo lugar durante una visita reciente.

Las imágenes fueron compartidas inicialmente en las historias de Instagram de Nusret Gökçe, mejor conocido como Salt Bae, y posteriormente difundidas por la periodista Leti Robles de la Rosa en su cuenta de X. En las fotografías se observa al legislador disfrutando de una comida en una de las mesas del nuevo restaurante ubicado en Paseo de la Reforma.

“Resulta que el diputado morenista José Narro Céspedes también gusta de la carne bañada en oro de Salt bae”, escribió la comunicadora al compartir las imágenes.

La presencia del político llamó la atención debido a la fama internacional del chef y a los elevados precios que caracterizan a su cadena de restaurantes, reconocida por ofrecer cortes premium y experiencias gastronómicas que incluyen carne cubierta con láminas de oro comestible.

Salt bae es un chef reconocido por sus platillos con oro y su peculiar movimiento para agregar la sal. (Foto; Shutterstock)

¿Cómo es el restaurante Nusr-Et Steakhouse de Salt Bae en CDMX?

El restaurante Nusr-Et Steakhouse Mexico City abrió sus puertas el pasado 29 de mayo en Paseo de la Reforma, dentro del hotel St. Regis. Con esta inauguración, la Ciudad de México se sumó a una lista de destinos donde la marca tiene presencia, entre ellos Estambul, Dubái, Miami, Nueva York, Doha y Londres.

El concepto del establecimiento combina alta cocina, cortes premium y un espectáculo alrededor del servicio. Una de las principales atracciones es la presentación de los platillos, ya que algunos cortes llegan a la mesa acompañados por personal del restaurante que replica el famoso ritual famosos en los restaurantes de Salt Bae al momento de sazonar la carne.

Las publicaciones compartidas en redes sociales muestran un espacio elegante con iluminación tenue, mesas amplias, acabados de lujo y una cocina enfocada en carnes de alta calidad. La carta incluye cortes Wagyu, Prime, mariscos, coctelería de autor, ensaladas y guarniciones diseñadas para complementar la experiencia gastronómica.

Uno de los elementos más distintivos del lugar son los cortes cubiertos con láminas de oro de 24 quilates, una preparación que ha convertido a la cadena en un fenómeno internacional y que suele atraer a celebridades, deportistas, empresarios y figuras políticas en las distintas sucursales alrededor del mundo.

¿Cuánto cuesta comer en el restaurante de Salt Bae en CDMX?

Comer en Nusr-Et Steakhouse puede representar un gasto considerable dependiendo de los platillos elegidos. Una comida con entrada, bebida, guarnición y corte de carne puede oscilar entre 2 mil y 4 mil pesos por persona.

Las entradas tienen precios que van desde los 315 hasta los 790 pesos, mientras que las ensaladas rondan entre los 300 y 390 pesos. En el apartado de bebidas, algunos cocteles cuestan menos de 300 pesos, aunque las opciones premium pueden alcanzar los 4 mil 900 pesos.

Los cortes de carne son el principal atractivo del menú. Algunos platillos individuales superan los mil pesos, mientras que las opciones para compartir alcanzan varios miles. Entre las especialidades destaca el famoso Golden Tomahawk, un corte cubierto con oro comestible de 24 quilates que en México tiene un precio cercano a los 14 mil pesos.

Para quienes buscan una experiencia más moderada, existen opciones más accesibles como hamburguesas, pollo orgánico y algunos cortes tradicionales. Sin embargo, el concepto del restaurante está enfocado en el servicio de lujo, por lo que la cuenta final suele ubicarse por encima del promedio.

¿Dónde está el restaurante de Salt Bae en CDMX?

La dirección del restaurante de lujo en la CDMX es Avenida Paseo de la Reforma número 439, alcaldía Cuauhtémoc.

Se recomienda reservar una mesa en páginas web como OpenTable para alcanzar cupo debido a la demanda del lugar.

¿Quién es el diputado José Narro Céspedes?

José Narro Céspedes es un médico cirujano y político mexicano. A lo largo de su trayectoria ha militado en distintas fuerzas de izquierda y actualmente milita Morena, partido con el que ocupa una diputación federal en la LXVI Legislatura.

Su carrera política comenzó en la década de 1990, cuando participó en la fundación del Partido del Trabajo (PT). Posteriormente se integró en el Partido de la Revolución Democrática (PRD) antes de incorporarse al movimiento encabezado por Andrés Manuel López Obrador. A lo largo de más de tres décadas ha ocupado diversos cargos de representación popular, incluyendo diputaciones locales, diputaciones federales y una senaduría por el estado de Zacatecas.

De acuerdo con información del Sistema de Información Legislativa, Narro Céspedes se enfocó en actividad política en temas relacionados con el campo, el desarrollo rural y los derechos de comunidades campesinas e indígenas. Actualmente se desempeña como diputado federal por Morena para el periodo 2024-2027.

Además de su actividad legislativa, ha sido dirigente de organizaciones sociales como la Coordinadora Nacional Plan de Ayala (CNPA) y el Frente Popular de Lucha de Zacatecas (FPLZ). En los últimos años también ha manifestado su interés por competir por la gubernatura de Zacatecas.