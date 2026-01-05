‘Esto es una vez en la vida’: La vez que Nicolás Maduro comió en el costoso restaurante de Salt Bae

Nicolás Maduro fue al restaurante de Salt Bae en 2018, donde comió cortes de carne con su esposa.

Comenzó potente el 2026: el juicio de Nicolás Maduro inicia en Estados Unidos este lunes, tras su captura la madrugada del sábado junto a su esposa, Cilia Flores, lo que nos recuerda aquella vez que acudieron juntos al famosísimo restaurante del chef Salt Bae.

En aquella ocasión, Venezuela enfrentaba una crisis económica importante, mientras el presidente de Venezuela disfrutaba de unas vacaciones junto a su esposa en Estambul, Turquía.

Ahí, no desaprovecharon la oportunidad de visitar el restaurante de Salt Bae, reconocido chef turco que ha cocinado para futbolistas, pilotos de Fórmula 1, cantantes y más famosos.

La visita de Nicolás Maduro y Cilia Flores al restaurante Nusr Et

En septiembre de 2018, mientras en Venezuela había una crisis económica y alimentaria abarcó gran parte del territorio, el presidente Nicolás Maduro fue de vacaciones a Turquía y comió en el que es considerado uno de los restaurantes más caros del mundo: el Nusr Et.

Nusret Gökçe, conocido como Salt Bae, es el dueño de este sitio que cuenta con sucursales en sitios como Miami, pero la matriz está en Estambul, y más que en los sabores, se especializa en ofrecer una experiencia culinaria única y digna de hacerse viral en redes sociales.

En videos subidos por el propio Salt Bae, se observa a Maduro y su esposa utilizar playeras blancas con la viral imagen del chef espolvoreando sal a las carnes a modo de babero.

“Esto es una sola vez en la vida, ¿verdad?”, dijo Maduro mientras observan él y su esposa a Gökçe cortar carnes; al mismo tiempo, el presidente venezolano fumaba un puro e imitaba los movimientos del anfitrión.

Salt Bae compartió el momento y un agradecimiento al presidente Maduro en sus redes sociales, aunque tiempo después el material fue eliminado; no obstante, en redes sociales lo difundieron diversas cuentas, con lo que se viralizó rápidamente.

¿Cuánto costó la comida de Maduro en Nusr Et?

Aunque no existe información oficial sobre el costo total de la comida que degustaron Maduro y Flores, en redes sociales señalaron aquel entonces que uno de los cortes que seleccionó el mandatario venezolano costó alrededor de 275 dólares.

La comparación con el sueldo mensual en Venezuela, que entonces era entre 150 y 300 dólares, alarmó en redes sociales, sobre todo por la situación que enfrentaba el país.

Las críticas a Maduro por ir al restaurante de Salt Bae

Gracias a la complicada situación económica de Venezuela en 2018, Nicolás Maduro y Cilia Flores recibieron cientos de críticas en redes sociales no solo de usuarios, también de figuras importantes en la política internacional.

“No sé quién es este bicho raro #Saltbae, pero el tipo al que se enorgullece de presentar no es el presidente de Venezuela. Es el dictador con sobrepeso de una nación donde el 30% de la gente come solo una vez al día y los bebés sufren desnutrición”, dijo Marco Rubio, entonces senador republicano de Florida.

“Mientras los venezolanos sufren y mueren de hambre, Nicolás Maduro y Cilia se divierten en uno de los restaurantes más caros del mundo”, dijo Julio Borges, el expresidente exiliado de la Asamblea Nacional controlada por la oposición.