¿Qué dijo Nicolás Maduro en su primera audiencia en una Corte de EU? ’Vas a pagar por todo’

El juicio de Nicolás Maduro en EU inició candente. El despuesto presidente se declaró como prisionero de guerra y tuvo un altercado con una persona.

El inicio del juicio contra Nicolás Maduro en Estados Unidos fue candente. Contrario a narcos mexicanos, como Ismael ‘El Mayo’ Zambada cuando enfrentan la justicia estadounidense, el depuesto presidente de Venezuela se mostró confrontativo, listo para tomar la palabra y hasta retador en su primera audiencia en una Corte de Nueva York.

“Soy presidente de la República Bolivariana de Venezuela, secuestrado por EU”, dijo Maduro, quien se apegó a los Acuerdos de Ginebra.

Maduro y su esposa, Cilia Flores, se declararon no culpables de los cargos de narcoterrorismo que pesan en su contra en el tribunal del Distrito Sur de Nueva York (SDNY).

Minutos antes del arranque del proceso legal, se dio a conocer que Barry J. Pollack es el abogado de Nicolás Maduro, mientras que Mark E. Donnelly es el abogado de Cilia Flores.

Las declaraciones de Nicolás Maduro en el juicio en EU

El acusado ingresó a la audiencia y miró a todos de frente. Similar a los primeros videos de la llegada de Nicolas Maduro a EU, el líder venezolano deseó feliz año nuevo a las personas presentes. Lo hizo hasta en tres ocasiones.

Sin embargo, esa fue la única cordialidad en el inicio del juicio. El juez Alvin K. Hellerstein le preguntó a Nicolás Maduro su nombre. Él respondió en tono serio: “Soy Nicolás Maduro Moro, Presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Fui secuestrado en una intervención militar de EU (la operación ‘Resolución Absoluta’). Soy prisionero de guerra. Y me apego a los Acuerdos de Ginebra”.

El juez no se amilanó. Interrumpió al acusado y le señaló:

—Señor. Solo le pregunté su nombre. ¿Es usted Nicolás Maduro Flores?

—“No. Soy Nicolás Maduro Moro”, dijo el acusado, según describió el periodista mexicano Arturo Ángel en su cuenta de X.

Al ser cuestionado si se declaraba culpable o no culpable, Maduro respondió: “Soy inocente, no soy culpable, soy presidente de mi país“. La respuesta provocó una nueva acotación del juzgador, quien pidió atenerse al cuestionamiento.

Durante la primera audiencia de Nicolás Maduro, él aseguró que no vio la acusación en su contra antes de comparecer y que desconocía sus derechos.

Abogado de Nicolás Maduro pide atención médica

Los abogados de Maduro y de Cilia Flores solicitaron atención médica para sus representados porque, según dijeron, tienen “problemas de salud”.

El abogado Mark E. Donnelly afirmó que Flores “sufrió lesiones importantes durante su secuestro” y sugirió que podría tener una fractura o contusiones graves en las costillas.

Además, el equipo legal adelantó que presentará mociones en representación de su cliente y en contra de su captura, alegando inmunidad como Jefe de Estado.

También pidieron que se permita la asistencia consular a su cliente. Incluso, Nicolás Maduro dijo que quiere ser visitado por abogados de la cancillería de Venezuela.

Maduro pelea a gritos con una persona en su primera audiencia

Uno de los puntos más álgidos de la primera audiencia de Nicolás Maduro ocurrió casi al final, cuando el depuesto presidente estaba cerca de retirarse de la sala. Una persona del público le gritó: “Vas a pagar en nombre de todo el pueblo venezolano. ¡Vas a pagar!”.

Fiel a su estilo, Nicolás Maduro no se quedó callado. “Yo también soy un hombre de Dios. Soy prisionero de guerra”, respondió.

¿De qué acusan a Nicolás Maduro y a su esposa Cilia Flores?

Nicolás Maduro y su esposa enfrentan cargos por narcoterrorismo. La acusación original en contra del depuesto presidente de Venezuela, presentada en 2020, lo señala por delitos relacionados con narcotráfico; sin embargo, fue ampliada para incluir más cargos.

Los nuevos cargos le acusan de:

Conspiración por narcoterrorismo,

Conspiración para importar cocaína,

Conspiración para la posesión de ametralladoras y artefactos destructivos, y

Conspiración para usar esas armas.

Su esposa está señalada por presunta implicación en la coordinación de reuniones y la logística de la red.

Con información de EFE.