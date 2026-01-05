¿EU dejará de comprar petróleo a México por la captura de Maduro y con el control del crudo venezolano?

Trump afirmó que empresas de EU invertirán en la infraestructura petrolera de Venezuela, tras capturar al presidente Nicolás Maduro.

La eventual inversión de petroleras estadounidenses en la infraestructura petrolera de Venezuela, tras la detención de Nicolás Maduro en un operativo de fuerzas estadounidenses, podría cambiar el tablero energético regional e incluso afectar directamente a Petróleos Mexicanos (Pemex), según advirtió Ramsés Pech, socio en Caraiva y Asociados–León & Pech Architects.

Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, fue detenido por fuerzas especiales de Estados Unidos dentro del país latinoamericano, en un rápido operativo en el que también fue arrestada su esposa, Cilia Flores.

El 3 de enero, tras el operativo, el presidente estadounidense Donald Trump anunció que Estados Unidos gobernará Venezuela hasta que haya “una transición segura” de poder. También dijo que EU administrará los temas petroleros.

Trump acusó a Venezuela de confiscar y vender petróleo estadounidense, algo que habría costado miles de millones de dólares a EU, según el mandatario. Señaló que el negocio petrolero en Venezuela ha sido un fracaso y, ahora, las compañías petroleras estadounidenses invertirán para la reparación de la infraestructura de dicho sector.

“Vamos a hacer que nuestras grandes compañías petroleras estadounidenses entren, inviertan miles de millones de dólares, reparen la infraestructura petrolera gravemente dañada y comiencen a generar ganancias para el país”, afirmó Trump.

De concretarse este plan, Venezuela se convertiría en un competidor directo de Pemex en el mercado estadounidense, lo que podría desplazar a México como proveedor de crudo, señaló Pech. El especialista explicó que los recursos financieros que petroleras de Estados Unidos podrían haber destinado a proyectos en México mediante contratos mixtos u otros esquemas de participación podrían redirigirse ahora hacia Venezuela.

El domingo, Trump demandó a la nueva líder venezolana, Delcy Rodríguez, el “acceso total” a Venezuela en términos de recursos naturales y de otra índole.

“Lo que necesitamos (de Delcy Rodríguez) es acceso total. Acceso total al petróleo y a otras cosas en el país que nos permitan reconstruir su país”, a la pregunta de qué otras “cosas” iban a necesitar, Trump mencionó las infraestructuras del país, ya que “las carretas no se construyen y los puentes se están cayendo”.

¿Cuál es la desventaja de Pemex ante el petróleo de Venezuela?

Pech advirtió que un aumento de la producción venezolana hasta 1.8 millones de barriles diarios de petróleo y 5 millones de pies cúbicos diarios de gas dejaría a México en desventaja, al limitar a Pemex a un mercado principalmente local, lo cual a su vez pondría en riesgo las finanzas de la petrolera mexicana.

Actualmente, alrededor del 41 por ciento de los ingresos de Pemex dependen de la venta de gasolinas y diésel en el mercado interno, mientras que las exportaciones de crudo representan menos del 20 por ciento. A esto se suma que la política energética del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum establece un tope de exportación de 400 mil barriles diarios hacia 2030, de los cuales cerca de 150 mil barriles se envían a la refinería de Deer Park, en Texas.

En este contexto, Estados Unidos podría argumentar que ya no necesita importar crudo mexicano si cuenta con una mayor oferta proveniente de Venezuela, lo que obligaría a México a buscar otros mercados y vender su petróleo con mayores descuentos, explicó el especialista.

Ramsés Pech apuntó que el tema petrolero será un punto de inflexión durante la revisión del T-MEC en 2026, ya que Canadá aplicó un arancel de 10 por ciento a las exportaciones de petróleo crudo hacia Estados Unidos, que es su principal cliente.

El control que Estados Unidos tendrá en el mercado petrolero venezolano será clave para ese país, que podrá ofrecer combustibles baratos.

Los precios del petróleo han cotizado con volatilidad en la sesión de este lunes, aunque finalmente se han decantado por subidas notables, tras la intervención de EU en Venezuela el pasado sábado, y los expertos consideran que su evolución dependerá de los planes del presidente estadounidense en el país caribeño.

Al cierre de los mercados bursátiles europeos, el precio del crudo Brent, el petróleo de referencia en Europa subía el 1,38 % y el barril se cotizaba a 61.6 dólares, aunque ha cotizado buena parte de la jornada con retrocesos. De la misma manera, el West Texas Intermediate (WTI), de referencia en EU sumaba el 1.54 por ciento y se movía en torno a 58 dólares por barril, tras haber experimentado descensos en la sesión.

Con información de Héctor Usla y EFE.