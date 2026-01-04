Delcy Rodríguez ‘deja solo’ a Maduro: Invita a EU a trabajar en ‘agenda de cooperación’ con Venezuela

Delcy Rodríguez, presidenta interina de Venezuela, dijo que está invitando a Estados Unidos a trabajar con su país después de la operación para capturar al presidente Nicolás Maduro.

“Extendemos una invitación al gobierno de Estados Unidos para trabajar juntos en una agenda de cooperación, orientada al desarrollo compartido, en el marco del derecho internacional, y al fortalecimiento de la convivencia comunitaria duradera”, indicó en un comunicado.

El presidente Donald Trump había dicho que Delcy Rodríguez trabajaría con Estados Unidos, pero sus declaraciones iniciales denunciaron la redada y pidieron el regreso de Maduro.

Donald Trump había amenazado este midmo domingo 4 de enero a Delcy Rodríguez, y aseguró que, en caso de no cumplir, le iba a ir peor que a Nicolás Maduro.

Información en desarrollo...