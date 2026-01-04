Por esto lo ‘bailaron’: La burla que colmó la paciencia de Trump antes de la captura de Nicolás Maduro

Semanas antes de los ataques militares, funcionarios estadounidenses ya analizaban posibles escenarios ante una eventual salida de Nicolás Maduro del gobierno venezolano. [Fotografía. EFE]

Donald Trump le dio oportunidades a Nicolás Maduro para evitar su captura y los bombardeos en Caracas, pero el mandatario venezolano optó por el camino del enfrentamiento y la burla. Ahora, será juzgado por presunta conspiración de narcoterrorismo y por la importación de cocaína a Estados Unidos.

De acuerdo con un reportaje reciente del The New York Times, en un inicio el gobierno estadounidense buscaba, a través del diálogo y la negociación, impulsar una transición democrática con Nicolás Maduro al mando.

Sin embargo, el tono provocador del mandatario venezolano se convirtió en un factor clave que terminó por definir su captura y la determinación de Washington de dejar a la vicepresidenta Delcy Rodríguez al frente del país sudamericano.

Semanas previas a la operación, la tensión entre ambos naciones aumentó de forma constante. Estados Unidos endureció su discurso y transmitió mensajes directos para exigir la salida de Nicolás Maduro del poder en Venezuela, mientras desde Caracas la respuesta se caracterizó por actos públicos dirigidos a minimizar las advertencias.

El New York Times señala que las apariciones de Nicolás Maduro en transmisiones oficiales bailando con música electrónica, lanzando consignas grabadas en inglés y desestimando de forma abierta los señalamientos de Washington, fueron interpretadas por funcionarios de Estados Unidos como burlas y actos de intimidación.

Estas actitudes reforzaron la percepción de que el mandatario venezolano no tomaba en serio la presión diplomática de Donald Trump ni las advertencias militares.

Acto seguido, Estados Unidos decidió cumplir con sus amenazas y efectuar una incursión militar en Venezuela que derivó en la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, quienes este lunes 5 de enero comparecerán ante un juzgado en New York, para enfrentar cargos relacionados con el narcotráfico.

¿Por qué Estados Unidos optó por dejar a Delcy Rodríguez a frente de Venezuela?

Semanas antes de los ataques militares, funcionarios estadounidenses ya analizaban posibles escenarios ante una eventual salida de Nicolás Maduro del gobierno venezolano.

En ese proceso, la vicepresidenta Delcy Rodríguez surgió como una figura con la que Washington consideró viable interactuar de manera inmediata. Su papel en la gestión económica y en el sector petrolero fue un elemento central para esa evaluación.

Intermediarios transmitieron que la vicepresidenta venezolana podía garantizar una estabilidad mínima y proteger intereses estratégicos de Estados Unidos, en particular los relacionados con la industria energética.

Recientemente, Donald Trump lanzó una advertencia a Delcy Rodríguez, en la que dejó claro que, si no hace lo correcto para llevar una transición democrática en Venezuela, podría enfrentar consecuencias mucho más graves que Nicolás Maduro.

El mandatario estadounidense señaló que Estados Unidos asumiría de forma temporal el control político de Venezuela para impulsar el cambio de régimen y, de igual manera, tomaría control del petróleo venezolano con el objetivo de mejorar su infraestructura.

Tras la operación militar que derivó en el arresto de Nicolás Maduro, Delcy Rodríguez condenó públicamente la incursión estadounidense y defendió la legitimidad del gobierno venezolano.