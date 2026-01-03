Venezuela acusa a Trump de ordenar bombardeos en Caracas: ‘No lograrán apoderarse de nuestros recursos’

En la imagen, humo en el aeropuerto de La Carlota tras varias explosiones y aviones volando a baja altura en Caracas, Venezuela.

Venezuela acusó al Gobierno de Donald Trump de los bombardeos que estremecieron a Caracas en la madrugada de este sábado 3 de enero.

En un comunicado, el Gobierno de Nicolás Maduro dijo que además de la capital, fuerzas armadas de Estados Unidos atacaron también en los estados de Miranda, Aragua y La Guaira.

“El objetivo de este ataque no es otro que apoderarse de los recursos estratégicos de Venezuela, en particular de su petróleo y minerales, intentando quebrar por la fuerza la independencia política de la Nación. No lo lograrán”, publicó en un comunicado.

Además, el presidente Nicolás Maduro activó los planes de movilización de las fuerzas de Venezuela para contrarrestar los bombardeos de Estados Unidos.

“Se han dispuesto de todos los planes de defensa nacional para ser implementados en el momento y circunstancias adecuadas, en estricto apego a lo previsto en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la Ley Orgánica sobre Estados de Excepción y la Ley Orgánica de Seguridad de la Nación”, agregó.

Al menos siete explosiones fueron detectadas en la madrugada de este sábado 3 de enero en Caracas. Uno de los objetivos fue un aeropuerto militar conocido como La Carlota.

EU prohíbe vuelos en espacio aéreo venezolano

Mientras tanto, la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) prohibió los vuelos comerciales de Estados Unidos en el espacio aéreo venezolano debido a “actividad militar en curso” antes de que se registraran explosiones en Caracas.

Llamadas al Comando Sur de Estados Unidos, responsable de las operaciones militares en la región, no obtuvieron respuesta.

La advertencia de la FAA, conocida como ‘Aviso a los Aviadores’ (Notice to Airmen), fue emitida poco después de la una de la madrugada, hora de la costa este de Estados Unidos.

La agencia alertó a todos los pilotos comerciales y privados estadounidenses que el espacio aéreo sobre Venezuela y la pequeña nación insular de Curazao, frente a la costa norte del país sudamericano, quedaba fuera de límites “debido a los riesgos para la seguridad de vuelo asociados con la actividad militar en curso”.

¿Por qué se retrasó el ataque del Ejército de EU a Venezuela?

CBS News reportó, con base en el testimonio de dos fuentes, que el presidente Donald Trump había autorizado los bombardeos a blancos militares de Venezuela a finales de diciembre de 2025.

Dos oficiales contaron al medio que una propuesta inicial es que los ataques a Venezuela se realizaran en Navidad, pero se dio preferencia a un operativo contra ISIS en Nigeria.

Los bombardeos contra objetivos militares de Venezuela no se realizaron en los siguientes días a Navidad por condiciones meteorológicas. “Los funcionarios señalaron que el Ejército de Estados Unidos buscaba condiciones meteorológicas que resultaran favorables para el éxito de la misión”, publicó CBS News.

¿Por qué los bombardeos a Venezuela son un ‘punto de quiebre’ para Maduro?

Los ataques aéreos en Caracas son la escalada más grave en la campaña militar de meses de Donald Trump contra Venezuela, la cual ha incluido el reforzamiento de fuerzas militares en la región; la autorización de una serie de ataques contra presuntas embarcaciones dedicadas al narcotráfico, y la acusación de que el presidente Nicolás Maduro dirige una organización terrorista.

Estados Unidos también ha orquestado un bloqueo de buques petroleros sancionados que entran y salen de Venezuela. El mes pasado, Trump advirtió que su campaña “solo se hará más grande, y el impacto para ellos será como nada que hayan visto antes”.

El senador estadounidense Brian Schatz, demócrata por Hawái, afirmó que Estados Unidos “no tiene intereses nacionales vitales en Venezuela que justifiquen una guerra”.

“Ya deberíamos haber aprendido a no tropezar con otra aventura estúpida”, criticó Schatz, al agregar que Trump “ni siquiera se está molestando en decirle al público estadounidense qué demonios está pasando”.

Con información de AP, Bloomberg y CBS News