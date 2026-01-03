‘Pánico’ en Venezuela: Hay al menos 7 explosiones en Caracas y helicópteros sobrevuelan la ciudad

Varias personas corren por una calle tras escuchar varias explosiones y aviones volando a baja altura en Caracas.

Al menos siete explosiones y aeronaves volando a baja altura se escucharon alrededor de las 2:00 horas de este sábado 3 de enero en Caracas en medio de la tensión entre el Gobierno de Donald Trump y Nicolás Maduro.

El gobierno venezolano, la Casa Blanca ni el Pentágono respondieron de inmediato a una solicitud de comentarios hecho por The Associated Press.

Personas en distintos barrios salieron apresuradamente a las calles. Algunas explosiones podían verse a la distancia desde varias zonas de Caracas.

“Todo el suelo tembló. Es horrible. Oímos explosiones y aviones a lo lejos”, contó Carmen Hidalgo, una oficinista de 21 años, con la voz temblorosa. Caminaba a paso ligero con dos familiares, regresando de una fiesta de cumpleaños cuando escuchó las explosiones. “Sentíamos como si el aire nos golpeara”.

Esto ocurre mientras el Ejército de Estados Unidos ha estado atacando en días recientes presuntas embarcaciones utilizadas para el contrabando de drogas.

En la imagen, humo en el aeropuerto de La Carlota tras varias explosiones y aviones volando a baja altura en Caracas. (Matias Delacroix/AP)

Esta semana, Donald Trump confirmó además un ataque contra una “gran instalación” usada presuntamente por el Gobierno de Maduro para cargar droga en lanchas, lo que representó el primer bombardeo en tierra de EU.

El New York Times reportó que fue la CIA la agencia encargada de ejecutar el ataque con un conjunto de drones. Fuentes que hablaron con el diario estadounidense afirmaron que no había personas en el depósito al momento del bombardeo.

El viernes 2 de enero, Venezuela informó que estaba abierta a negociar un acuerdo con Estados Unidos para combatir el narcotráfico. Maduro también acusó a Estados Unidos de forzar un cambio de gobierno en Venezuela y obtener acceso a sus vastas reservas petroleras mediante una campaña de presión de varios meses, la cual comenzó con un despliegue militar masivo en el mar Caribe en agosto.

Gustavo Petro, presidente de Colombia, exigió a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y de Estados Americanos (OEA) reuniones inmediatas tras el ataque.

“En este momento bombardean Caracas. Alerta a todo el mundo han atacado a Venezuela. Bombardean con misiles”, publicó en X (antes Twitter).

¿Qué zonas de Caracas fueron bombardeadas?

El medio digital independiente Efecto Cocuyo reportó que, de acuerdo con testigos, unas de las explosiones se detectaron en Fuerte Tiuna, sede del Ministerio de Defensa de Venezuela.

Otro de los puntos alcanzados por el fuego es la Base Aérea Generalísimo Francisco de Miranda, conocida popularmente como La Carlota, ubicada en el este del área metropolitana de Caracas.

Así ha sido la campaña militar de Trump contra Venezuela

El Ejército de Estados Unidos realiza ataques a embarcaciones venezolanas en el mar Caribe y en el océano Pacífico oriental desde principios de septiembre.

Con corte al viernes 2 de enero, el número de ataques confirmados contra embarcaciones asciende a 35 y el saldo de personas fallecidas es de al menos 115, de acuerdo con cifras anunciadas por la administración de Donald Trump.

Estas acciones se produjeron después de un importante reforzamiento de fuerzas estadounidenses en las aguas frente a Sudamérica, que incluyó la llegada del portaviones más avanzado de Estados Unidos, lo que sumó miles de tropas adicionales a lo que ya era la mayor presencia militar en la región en generaciones.

En su cuenta de X, el secretario de Guerra estadounidense, Pete Hegseth, mostró un video que da cuenta de la destrucción de estas embarcaciones (Especial)

Trump justificó estos ataques contra embarcaciones como una escalada necesaria para frenar el flujo de drogas hacia Estados Unidos, y ha sostenido que el país se encuentra en un “conflicto armado” con los cárteles de la droga.

El presidente de EU llevaba meses advirtiendo que podría ordenar ataques contra objetivos en territorio venezolano. Además, Estados Unidos ha incautado buques petroleros sancionados frente a la costa de Venezuela.