¿Barco zombi? Así son los buques que transportan petróleo, pero ocultan su cargamento en Venezuela

La industria petrolera de Venezuela es vital para su economía y el gobierno de Nicolás Maduro.

Un petrolero de crudo de 27 años que supuestamente fue desguazado en 2021 llegará a Venezuela a fines de esta semana, según datos de seguimiento de barcos, en el último ejemplo de cómo el país sudamericano mantiene viva su asediada industria petrolera.

Es probable que el petrolero que se identifica como Freesia I sea un buque zombi, lo que significa que en realidad es otro petrolero que asume la identidad de un barco desmantelado.

Esta táctica es empleada ocasionalmente por barcos que transportan petróleo autorizado para ocultar sus trayectorias y cargamentos

La industria petrolera venezolana, otrora una potencia mundial, se ha visto diezmada por años de sanciones y falta de inversión.

Sin embargo, ha seguido exportando, principalmente a China, gracias a algunos de los petroleros más antiguos y turbios de la flota mundial, un recurso marítimo vital para la economía y el gobierno del presidente Nicolás Maduro.

EU mantiene cerco contra petróleo de Venezuela

En lo que va del año, Caracas exportó casi 900 mil barriles diarios, según la firma de análisis Kpler.

Eso es una fracción de lo que vendía antes, pero suficiente para irritar a la administración Trump y obligarla a aplicar algunas de las sanciones más enérgicas hasta la fecha.

“Venezuela ha demostrado una notable eficacia en ocultar tanto el origen como la propiedad del crudo y, por lo tanto, en evadir los controles financieros y comerciales”, afirmó Dimitris Ampatzidis, analista sénior de riesgos y cumplimiento de Kpler.

“Por ello, Washington ha optado cada vez más por medidas puramente financieras en lugar de medidas de disrupción física”.

EU mantiene ataques contra embarcaciones

Las fuerzas estadounidenses han atacado presuntas embarcaciones de narcotráfico en el Caribe y, desde principios de diciembre, han perseguido o abordado tres petroleros en aguas cercanas a Venezuela, incluyendo una embarcación no sancionada, lo que representa una escalada significativa.

Washington afirma que la campaña busca disuadir la actividad ilícita y demostrar que Estados Unidos quiere que Maduro salga del poder.

El presidente Donald Trump también ha declarado que Estados Unidos se quedaría con el crudo incautado.

Si bien Estados Unidos ha sancionado a numerosos buques y organizaciones, no ha frenado el flujo.

El abordaje físico es el siguiente paso, afirmó Mark Douglas, analista del sector marítimo de Starboard Maritime Intelligence. “

Es una señal de que falsificar ubicaciones y documentación ya no es un escudo. Ahora es lo que te convierte en un objetivo”.

De una flota oscura de aproximadamente mil 500 buques —a menudo viejos, generalmente sin seguro y propiedad de empresas fantasma— Venezuela depende de cerca de 400 barcos , según TankerTrackers.com.

Los petroleros recurren a la mayoría de las prácticas habituales de la flota oscura para ocultar sus movimientos y propietarios, incluyendo la suplantación de identidad o el uso de ubicaciones falsas.

Al igual que el Freesia I, ocasionalmente también asumen la identidad de otros barcos, a menudo desmantelados.

El buque, identificado como Freesia I, se encontraba en la terminal petrolera venezolana de José a principios de mayo.

Inició su viaje más reciente al sudeste asiático en noviembre, indicando que llegaría al puerto de Amuay, en el país sudamericano, el 26 de diciembre, probablemente para recibir un nuevo cargamento.

Posteriormente, cambió su destino a “Alta Mar”, antes de apagar su transpondedor por completo el martes, frente a la Guayana Francesa.