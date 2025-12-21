Trump cierra cerco a Nicolás Maduro: ¿Cuántos buques petroleros han sido interceptados rumbo a Venezuela?

Expertos consideran que las afectaciones a los petroleros interceptados podrían afectar en las exportaciones de Venezuela.

Estados Unidos sigue buscando un tercer petrolero cerca de Venezuela, según un funcionario estadounidense, mientras el presidente Donald Trump intensifica el bloqueo petrolero contra el gobierno de Nicolás Maduro.

El petrolero Bella 1, un buque con bandera panameña sancionado por Estados Unidos, se dirigía a Venezuela para cargar, según informó una persona familiarizada con el asunto que pidió no ser identificada. El intento de interceptación se produce tras el abordaje del superpetrolero Centuries la madrugada del sábado y del Skipper el 10 de diciembre.

Un funcionario estadounidense afirmó que el petrolero perseguido el domingo navega bajo bandera falsa y está sujeto a una orden judicial de incautación. Anteriormente, personas familiarizadas con el asunto informaron que el Bella 1 ya había sido abordado.

Trump ha aumentado la presión sobre Maduro intentando cortar la principal fuente de ingresos del régimen. Si Venezuela no puede exportar su petróleo, sus tanques de almacenamiento se llenarán con el suministro estancado y la estatal Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) tendrá que empezar a cerrar pozos petroleros, según expertos de la industria.

Trump también designó previamente al gobierno de Maduro como una organización terrorista extranjera, acusándolo de estar involucrado en el tráfico de drogas.

El abordaje del sábado fue notable porque el buque no figuraba en la lista pública de sanciones de Estados Unidos. El petrolero Centuries enarbolaba bandera panameña, según informó Bloomberg anteriormente, mientras que una empresa china posee la titularidad del petróleo.

El petrolero contenía petróleo sancionado de PDVSA, dijo la portavoz de la Casa Blanca, Anna Kelly, en una publicación en X.

La vicepresidenta y ministra de Petróleo de Venezuela, Delcy Rodríguez, condenó este sábado “el robo y secuestro” del petrolero Centuries, calificando la acción de “grave acto de piratería” por parte del gobierno de Estados Unidos.

La producción de petróleo del país alcanzó la meta del gobierno de 1.2 millones de barriles por día, dijo Rodríguez a principios de este fin de semana.

Pero el bloqueo parece estar ejerciendo presión sobre el almacenamiento de petróleo de Venezuela.

“PDVSA está llenando sus tanques de almacenamiento y buques de cabotaje, normalmente utilizados para transporte interno corto. Es cuestión de días antes de que la producción comience a detenerse”, declaró Evanan Romero, asesor petrolero de la líder opositora venezolana María Corina Machado.

Romero, un veterano de la industria petrolera venezolana radicado en Houston, predijo que un colapso inminente de la producción podría provocar un malestar generalizado a medida que la moneda se desploma y la gente lucha por comprar alimentos.

La escalada amenaza con restringir aún más severamente las exportaciones del país y podría afectar la producción allí al limitar los suministros de diluyente más ligero necesario para facilitar los flujos de crudo.

“Si la primera incautación atrajo la atención de Caracas, las intercepciones posteriores podrían reducir las exportaciones”, declaró Kevin Book, director general de ClearView Energy Partners, con sede en Washington. “Incluso antes del bloqueo, la armada estadounidense podría haber reducido los volúmenes de exportación al disuadir a los buques que salían y reducido la producción de petróleo pesado al bloquear la entrada de buques cisterna que transportaban diluyente”.

Schreiner Parker, socio y director de mercados emergentes de Rystad Energy, con sede en Oslo, dijo que el bloqueo estadounidense probablemente disuadirá a gran parte de la industria naviera de prestar servicios a Venezuela.

“Los petroleros ya no son los mismos que antes, y con las avanzadas tecnologías de radar y satélite de que dispone la Armada de Estados Unidos, simplemente desactivar un transpondedor o usar una bandera falsa no bastará para evadir la detección”, afirmó. “Esto significa que el bloqueo de Trump podría, ostensiblemente, resultar en una paralización total de las exportaciones de crudo de Venezuela”.

Mientras tanto, los funcionarios del gobierno estadounidense han desestimado los posibles impactos sobre los precios mundiales del petróleo.

“No es mucho petróleo comparado con la oferta mundial”, declaró el domingo Kevin Hassett, director del Consejo Económico Nacional de la Casa Blanca, en el programa Face the Nation de CBS, en respuesta a la interdicción de barcos del sábado. “Por eso, no creo que la gente deba preocuparse aquí en Estados Unidos de que los precios vayan a subir debido a las incautaciones de estos barcos”.