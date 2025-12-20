Archivos de Epstein desaparecen ‘misteriosamente’ de sitio web de EU, incluida una foto con Trump

Algunas fotos inéditas de Clinton y otras figuras públicas permanecen disponibles, mientras que las de Trump desaparecieron. (Foto: EFE/Oversight Dems)

Al menos 16 archivos desaparecieron de la página web pública del Departamento de Justicia de Estados Unidos donde se muestran documentos relacionados con Jeffrey Epstein, menos de un día después de haber sido publicados y sin explicación por parte del gobierno o aviso al público. Entre los documentos faltantes está una foto en la que aparece el presidente Donald Trump.

Imágenes de pinturas de mujeres desnudas y una donde aparecía Trump, junto a Epstein, Melania Trump y la socia de Epstein, Ghislaine Maxwell, también estaban disponibles el viernes, pero este sábado ya no aparecen en el portal web del Departamento de Justicia.

La dependencia no indicó por qué se eliminaron los archivos o si su desaparición fue intencional. Hasta el momento, ningún portavoz del departamento ha respondido a una solicitud de comentarios.

Los archivos desaparecidos alimentaron la especulación sobre qué se eliminaron y por qué no se notificó al público, lo que complica la prolongada intriga sobre Epstein y las poderosas figuras que lo rodeaban. En una publicación en X, los demócratas del Comité de Supervisión de la Cámara señalaron la imagen faltante que presenta una foto de Trump escribiendo: “¿Qué más se está encubriendo? Necesitamos transparencia para el público estadounidense”.

Fotografía sin fecha específica de toma, publicada por los demócratas del Comité de Supervisión de la Cámara Baja (Oversight Dems), que muestra a Jeffrey Epstein (i) con una mujer no identificada en un avión. (Oversight Dems/EFE)

Revelaciones iniciales del caso Epstein dejan más preguntas que respuestas

Algunos de los registros más relevantes que se esperaban acerca del caso Epstein no se encuentran por ninguna parte de las revelaciones iniciales del Departamento de Justicia, que incluyen decenas de miles de páginas.

Faltan las entrevistas del FBI con sobrevivientes y memorandos internos del Departamento de Justicia sobre decisiones de acusación, registros que podrían ayudar a explicar cómo los investigadores veían el caso y por qué a Epstein se le permitió en 2008 declararse culpable de un cargo relativamente menor de nivel estatal relacionado con la prostitución.

Las lagunas van más allá.

Los registros, que deben ser divulgados en virtud de una ley reciente aprobada por el Congreso, no contienen referencias a distintas figuras poderosas vinculadas durante mucho tiempo con Epstein, como el expríncipe Andrés de Reino Unido, lo que renueva las preguntas sobre quién fue investigado, quién no, y en qué medida las divulgaciones fomentan realmente la rendición de cuentas pública.

Entre las nuevas revelaciones está una visión sobre la decisión del Departamento de Justicia de abandonar una investigación sobre Epstein de la década de 2000, lo que le permitió declararse culpable de ese cargo a nivel estatal, y una denuncia de 1996, previamente desconocida, donde se acusaba al magnate de robar fotografías de niños.

En las divulgaciones hechas hasta ahora abundan las imágenes de las casas de Epstein en la ciudad de Nueva York y las Islas Vírgenes de Estados Unidos, con algunas fotos de celebridades y políticos.

Hubo una serie de fotos nunca antes vistas del expresidente Bill Clinton, pero muy pocas del presidente Donald Trump. Ambos han estado relacionados con Epstein, pero han desmentido esas amistades desde entonces. Ninguno ha sido acusado de ningún delito en relación con el magnate, y no hubo indicios de que las fotos tuvieran un papel en los casos criminales presentados en su contra.

Fotografía sin fecha específica de toma publicada por los demócratas del Comité de Supervisión de la Cámara Baja (Oversight Dems) del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, rodeado de mujeres. (Oversight Dems/EFE)

A pesar de que el viernes se cumplió la fecha límite fijada por el Congreso para hacer público todo el material, el Departamento de Justicia dijo que planea liberar los registros de manera continua. Atribuyó el retraso al largo proceso de ocultar los nombres de los sobrevivientes y otra información identificativa. El departamento no ha informado cuándo podrían llegar más registros.

Ese enfoque enfureció a algunos acusadores de Epstein y a miembros del Congreso que lucharon para aprobar la ley que obligó al departamento a actuar. En lugar de marcar el final de una batalla de años por la transparencia, la divulgación de documentos del viernes fue meramente el comienzo de una espera indefinida para obtener un panorama completo de los crímenes de Epstein y los pasos que se dieron para investigarlos.

“Me siento como si nuevamente el DOJ, el sistema de justicia nos estuviera fallando”, dijo Marina Lacerda, quien afirma que Epstein comenzó a abusar sexualmente de ella en su mansión de la ciudad de Nueva York cuando tenía 14 años.

Registros sobre Epstein: censurados, sin contexto y difíciles de interpretar

Gran parte de los registros liberados hasta ahora ya se habían hecho públicos en presentaciones judiciales, divulgaciones del Congreso o solicitudes de información, aunque, por primera vez, estaban todos en un solo lugar y disponibles para que el público los explorara de forma gratuita.

Los que eran nuevos a menudo carecían del contexto necesario o estaban fuertemente censurados. Un documento de 119 páginas marcado como “Jurado Investigador-NY”, probablemente de una de las investigaciones federales de tráfico sexual que llevaron a acusar a Epstein en 2019 o a Maxwell en 2021, estaba completamente censurado.

Los aliados republicanos de Trump se aprovecharon de las imágenes de Clinton, incluidas fotos del demócrata con los cantantes Michael Jackson y Diana Ross. También había fotos de Epstein con los actores Chris Tucker y Kevin Spacey, e incluso con el presentador de noticias de televisión Walter Cronkite. Pero ninguna de ellas tenía leyendas y no explicó por qué estaban juntos.

Fotografía sin fecha específica de toma publicada por los demócratas del Comité de Supervisión de la Cámara Baja (Oversight Dems) donde aparece Jeffrey Epstein (d), Ghislaine Maxwell (2d) y el expresidente Bill Clinton (c). (Oversight Dems/EFE)

Los registros más sustanciosos liberados hasta ahora muestran que los fiscales federales tenían lo que parecía ser un caso sólido contra Epstein en 2007, pero nunca lo acusaron.

Las transcripciones de las actas del jurado investigador, liberadas públicamente por primera vez, incluyeron el testimonio de agentes del FBI que describieron entrevistas que tuvieron con varias niñas y mujeres jóvenes que dijeron haber recibido pagos para realizar actos sexuales para Epstein. La más joven tenía 14 años y estaba en noveno grado.

Una de ellas contó a los investigadores que fue agredida sexualmente por el magnate cuando inicialmente se resistió a sus insinuaciones durante un masaje.

Otra, entonces de 21 años, testificó ante el jurado investigador sobre cómo Epstein la contrató cuando tenía 16 años para realizar un masaje sexual y cómo había reclutado a otras chicas para hacer lo mismo.

“Por cada chica que traía a la mesa, él me daba 200 dólares”, dijo. Eran principalmente personas que conocía de la escuela secundaria, afirmó. “También les dije que, si eran menores de edad, simplemente mintieran sobre eso y le dijeran que tenían 18″.

Jennifer Freeman, abogada que representa a Maria Farmer, una de las acusadoras de Epstein, dijo el sábado que su clienta se siente reivindicada tras la divulgación de los documentos. Farmer buscó durante años documentos que respaldaran su afirmación de que Epstein y Maxwell estaban en posesión de imágenes de abuso sexual infantil.

“Es un triunfo y una tragedia”, afirmó. “Parece que el gobierno no hizo absolutamente nada. Han ocurrido cosas horribles y si hubieran investigado, aunque sea de la manera más mínima, podrían haberlo detenido.”