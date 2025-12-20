Víctimas de Epstein celebran desclasificación de documentos, pero exigen más información: ‘Esto es real’

Víctimas de Jeffrey Epstein dieron el visto bueno a la publicación de archivos sobre el caso, pero acusan ocultamiento de información. (EFE)

Algunas de las víctimas del pedófilo Jeffrey Epstein celebraron la publicación de miles de archivos del caso por parte del Departamento de Justicia (DOJ), aunque cuestionaron la falta de más datos e información clave.

“Hay muchísima información, pero no tanta como nos hubiera gustado ver”, señaló Dani Bensky, sobreviviente de Epstein, en una entrevista con NBC News.

La sobreviviente añadió que, pese a ello, la divulgación confirma la veracidad de las denuncias de las víctimas. “Hay una parte de mí que se siente un poco validada en este momento, porque creo que muchos de nosotros hemos estado diciendo: ‘No, esto es real, no somos un engaño’”.

Lamentan que FBI hubiera fallado a víctimas en el caso Epstein

Maria Farmer, otra sobreviviente, elogió la publicación de su denuncia por pornografía infantil ante el FBI, incluida en los archivos, y expresó que se siente “redimida” por el reconocimiento de su caso.

“Esto es increíble. Gracias por creerme. Me siento redimida. Este es uno de los mejores días de mi vida”, declaró a través de sus abogados, aunque lamentó que otras víctimas, como Virginia Giuffre, sufrieran daños debido a que el FBI “no hizo su trabajo”.

Farmer agregó que lloró tanto de alegría por su propia situación como de tristeza por las demás víctimas a las que la investigación federal falló.

Demócratas acusan incumplimiento en la desclasificación de documentos

Diversos senadores demócratas criticaron los archivos liberados por la administración Trump y aseguraron que emprenderán acciones legales contra la fiscal general, Pam Bondi, por un presunto incumplimiento de la ley que obliga a la desclasificación de los documentos.

Por su parte, el fiscal general adjunto, Todd Blanche, advirtió este viernes que no será posible publicar todos los documentos exigidos por ley de una sola vez debido a su volumen, y anticipó que el Departamento de Justicia prevé liberar “varios cientos de miles más” de archivos en las próximas semanas.