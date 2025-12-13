‘No son gran cosa’: Trump minimiza fotos con Epstein publicadas por demócratas

Trump posa junto a seis mujeres, a las que se les ha tapado el rostro para proteger su identidad. (Foto: EFE)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este viernes que las fotografías relacionadas con la investigación sobre Jeffrey Epstein en las que él aparece, y que fueron publicadas hoy por el Congreso, “no son gran cosa”.

Al ser consultado por periodistas en el Despacho Oval, el mandatario minimizó las fotos difundidas con insistencia por los demócratas de la Cámara de Representantes, agregando que “hay cientos de personas que tienen fotos con él”, y reiteró que no sabía nada sobre las actividades del pederasta, fallecido en 2019.

“Todo el mundo en Palm Beach”, lugar donde Trump tiene su residencia de Mar-a-Lago, “conocía a este hombre”, añadió.

¿Qué muestran las fotos de Epstein publicadas por demócratas?

Entre las 19 imágenes publicadas por los demócratas del Comité de Supervisión de la Cámara Baja destacan las de Trump posando junto a seis mujeres, a las que se les ha tapado el rostro para proteger su identidad, otra del mandatario hablando con una mujer junto a Epstein y otra, sentado junto a otra chica.

Además del mandatario, en el archivo también aparecen Steve Bannon, exasesor de Trump y referente de la ultraderecha, el expresidente Bill Clinton o el magnate Bill Gates junto al exprincipe Andrés, a quien su hermano, el rey Carlos III del Reino Unido, despojó de los títulos a raíz de su vinculación con el caso.

Según los demócratas del comité, estas fotos son un adelanto de las 95 mil nuevas imágenes que han recibido relacionadas con Epstein.

Casa Blanca arremete con demócratas

Antes de la reacción del republicano, la Casa Blanca había reaccionado por medio de una portavoz quien aseguró que: “los demócratas de la Cámara de Representantes están publicando de forma selectiva fotos cuidadosamente seleccionadas con censuras aleatorias para intentar crear una narrativa falsa”.

El pasado 18 de noviembre, el Congreso aprobó una ley para hacer públicos todos los archivos relacionados con el caso Epstein que no estén clasificados.

Esta norma, que el presidente, Donald Trump, ratificó, da un plazo máximo de 30 días al Departamento a hacer públicos todos los documentos relacionados con Epstein y su cómplice Ghislaine Maxwell.