De Michael Jackson a Diana Ross: Los famosos que aparecen en los nuevos archivos de Jeffrey Epstein

Además de los famosos, en los archivos publicados sobre el caso de Jeffrey Epstein figuran imágenes del expresidente Bill Clinton. (Foto: EFE)

La desclasificación de un total de 3 mil 965 archivos en el caso de Jeffrey Epstein —quien antes de su suicidio era investigado por tráfico sexual de menores— generó controversia, debido a que en los documentos figuran músicos y artistas, tal como el cantante Michael Jackson.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos fue el encargado de publicar una serie de archivos, fotografías y varias presentaciones de PowerPoint que la fiscalía federal mostró a los miembros del gran jurado para hacer las acusaciones en contra del empresario Jeffrey Epstein.

Esto con el fin de acatar la ley que obliga al gobierno a divulgar toda la información no clasificada, aunque gran parte de la información se encuentra censurada y no reveló información significativa del caso de Jeffrey Epstein, las imágenes capturaron la atención.

¿Qué famosos aparecen en los archivos de Jeffrey Epstein?

Entre todas las fotografías que se encuentran disponibles, aparece Jeffrey Epstein posando junto al llamado ‘Rey del pop’ Michael Jackson, quien está utilizando lentes oscuros, un traje negro, camisa roja y sus clásicos mocasines con calcetines blancos.

En otras imágenes que forman parte de los archivos se encuentran fotografías del expresidente estadounidense Bill Clinton abrazando a Michael Jackson y junto a ellos está la cantante Diana Ross, la intérprete de ‘Upside Down’ canción de la última temporada de la serie Stranger Things.

Fotografía sin fecha específica de toma, publicada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos. (Foto: EFE) (Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ)/EFE)

Además de ellos, otra fotografía está el cantante británico Mick Jagger, vocalista de la banda The Rolling Stones. En la imagen está sonriendo, a un lado de él está una mujer a quien le censuraron el rostro, y luego se encuentra Jeffrey Epstein.

Otro de los artistas que están en el archivo es el actor Chris Tucker, quien sale en comedias como Una pareja explosiva, quien está en una mesa junto a Bill Clinton y en una más está con Ghislaine Maxwell, acusada de reclutar a niñas para el empresario.

Aunque las fotografías forman parte del archivo, la BBC News explica que estas no son evidencia de que los artistas hayan cometido un delito, debido a que en la mayoría de los casos no hay contexto.

¿Qué políticos están en el archivo de Jeffrey Epstein?

Además de los artistas, en los archivos se divulgaron fotografías en las que se ve al expresidente Bill Clinton junto al empresario Jeffrey Epstein, en estas luce relajado en un jacuzzi, con los brazos detrás de la cabeza.

Otras más, son en donde él sale con Michael Jackson, Diana Ross y Mick Jagger, aunque en ellas no se ve a Jeffrey Epstein. Las imágenes de Clinton fueron tomadas entre la década de 1990 y principios del año 2000.

Luego de que las fotografías salieron a la luz, el portavoz Ángel Ureña, explicó que todas esas imágenes tenían décadas de haberse tomado: “Pueden publicar todas las fotos borrosas de hace más de 20 años que quieran, pero esto no tiene nada que ver con Bill Clinton. Nunca lo ha tenido y nunca lo tendrá”.

¿Cómo comenzó la investigación en contra de Jeffrey Epstein?

La policía en Palm Beach, Florida, comenzó a investigar a Epstein en 2005 después de que la familia de una niña de 14 años informara que había sido víctima de agresión sexual en su mansión. El FBI se unió a la investigación, y las autoridades reunieron testimonios de varias niñas que dijeron haber sido contratadas para dar masajes sexuales a Epstein.

Sin embargo, los fiscales le dieron a Epstein un acuerdo que le permitió evitar el enjuiciamiento federal. Se declaró culpable de cargos estatales de prostitución que involucraban a una persona menor de 18 años y fue sentenciado a 18 meses de cárcel.

Las acusadoras de Epstein luego pasaron años en litigios civiles tratando de anular ese acuerdo de culpabilidad. Una de esas mujeres, Virginia Giuffre, acusó a Epstein de hacer arreglos para que ella tuviera encuentros sexuales, desde que tenía 17 años, con numerosos otros hombres, incluidos multimillonarios, académicos famosos, políticos estadounidenses y Andrew Mountbatten-Windsor.

Víctimas de Jeffrey Epstein dieron el visto bueno a la publicación de archivos sobre el caso, pero acusan ocultamiento de información. (EFE)

Los fiscales nunca presentaron cargos en relación con las afirmaciones de Giuffre, pero su relato alimentó teorías de conspiración sobre supuestos complots gubernamentales para proteger a los poderosos. Giuffre se suicidó en su granja en Australia Occidental en abril a los 41 años.

Los fiscales federales en Nueva York presentaron nuevos cargos de tráfico sexual contra Epstein en 2019, pero se suicidó en la cárcel un mes después de su arresto. Luego, los fiscales acusaron a la confidente de Epstein, la socialité británica Ghislaine Maxwell, de reclutar a niñas para que Epstein abusara de ellas.

Maxwell fue declarada culpable a finales de 2021 y está cumpliendo una sentencia de 20 años en prisión.

Con información de AP y EFE.