¿Cómo se hizo famoso ‘P. Diddy’, rapero acusado de abuso sexual? Así inicio la trayectoria de Sean Combs

En noviembre de 2023 inició una polémica que con el paso de los meses se intensificó: El productor y rapero Sean ‘Diddy’ Combs enfrenta diversas acusaciones relacionadas con delitos de índole sexual, incluido el abuso, la prostitución y asociación ilícita.

Por estos señalamientos, ‘Diddy’ fue detenido el 16 de septiembre, y actualmente se encuentra en la espera de una resolución en su caso, donde se ha involucrado a famosos como Beyoncé y Justin Bieber, quienes presuntamente serían cómplices o víctimas.

Hasta el momento, existen varias investigaciones civiles que lo describen como un violento depredador sexual. Las acusaciones van desde su expareja, la cantante Cassie; Thalia Graves, e incluso habría más de 100 personas dispuestas a realizar nuevas denuncias en su contra.

Actualmente, el caso de ‘P. Daddy’ es uno de los más mediáticos en la actualidad, puesto que la fama del músico y productor es a nivel mundial; aunque esta no es reciente, pues lleva más de 30 años en la industria de la música y el entretenimiento.

Sean ‘Diddy’ Combs enfrenta una polémica relacionada con señalamientos por diversos delitos de índole sexual. (Foto: AFP)

¿Quién es ‘Diddy’? Así inició la fama de Sean Combs

Sean John Combs, conocido artísticamente como ‘Diddy’, ‘Puff Daddy’ o ‘P. Diddy’, es un artista estadounidense. El principal giro en su trayectoria artística está enfocado en la música.

Se hizo famoso gracias a los diversos papeles que ha tomado dentro de la industria del entretenimiento, desempeñándose como rapero, productor musical, empresario y diseñador de moda.

Inicios de la trayectoria de ‘P. Diddy’

Combs comenzó su carrera en la década de los noventa trabajando como pasante en Uptown Records, una influyente discográfica de hip hop. Dentro de esta, trabajó supervisando la dirección musical del álbum de Father MC, Father’s Day, que resultó un éxito, por lo que fue ascendido a director artístico.

Sin embargo, dejó la empresa tiempo después, pues fue despedido por Andre Harrell, directo de aquel sello. Y aunque eso podía significar el fin de su carrera, lo cierto es que la energía que poseía en aquel entonces lo llevó a hacer un movimiento que marcaría su trayectoria: crear su propio sello discográfico.

'Diddy' inició su trayectoria como productor musical en la década de los noventa. (Facebook @Diddy)

Bad Boy Records: El sello discográfico de Sean Combs

Tras su salida de Uptown Records, Combs fundó en 1993 su propio sello, Bad Boy Records, donde aplicó todo lo que había aprendido. Se distinguió por un estilo de producción que mezclaba ritmos de hip hop con influencias del soul y el R&B, lo que generó gran atractivo en la época.

Su rol como productor y fundador de Bad Boy Records fue lo que catapultó su fama. En su propio sello discográfico, ‘Diddy’ firmó y produjo álbumes para grandes artistas de hip hop y R&B como Faith Evans y Mase.

También participó produciendo el álbum debut de Biggie, Ready to Die (1994), que fue un éxito masivo y consolidó tanto al rapero como su disquera en el centro de la cultura hip hop, además de que generó una estrella relación entre Combs y The Notorious B.I.G.

Sean 'Diddy' ha producido a diversos artistas de hip hop y R&B. (Foto: Shutterstock)

El auge de Bad Boy Records también estuvo marcado por la competencia con Death Row Records, liderado por Suge Knight y con estrellas como Tupac Shakur, asesinado en 1996.

A lo largo de los años el sello se diversificó, explorando otros géneros y colaborando con artistas de diferentes estilos, pero siempre bajo la visión creativa y empresarial de ‘Diddy’.

‘Diddy’, el camino al éxito con su propia música y negocios

Diddy también jugó un papel importante como artista dentro del sello: Su fama como artista explotó en 1997 con el lanzamiento de su álbum debut, No Way Out, bajo el nombre artístico de Puff Daddy.

Aquel material incluyó el éxito ‘I’ll Be Missing You’, un homenaje a su amigo The Notorious B.I.G., quien fue asesinado ese mismo año. La canción y el álbum fueron un éxito rotundo, ganando un Grammy y consolidando a ‘Diddy’ como un referente tanto en la música como en la cultura pop.

'Puff Daddy' también ha incursionado en la moda con su propia marca, además de fungir como modelo. (Foto: Instagram / @diddy)

Además de su carrera musical, expandió su influencia con su marca de ropa Sean John, que tuvo un gran éxito en la moda urbana, y con sus múltiples incursiones en la televisión, el cine y el mundo empresarial. Esta combinación lo mantuvo en el ojo público y lo convirtió en una de las figuras más influyentes del entretenimiento a nivel mundial.

Su carrera ha estado marcada por varios conflictos legales y personales, incluidas demandas relacionadas con agresión y controversias con algunos de los artistas de Bad Boy Records, aunque la más sonada hasta el momento es la polémica por señalamientos de delitos sexuales.