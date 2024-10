De Justin Bieber a Beyoncé: Los famosos presuntamente relacionados con P. Diddy, acusado de abuso

Sean ‘Diddy’ está bajo los reflectores mediáticos después de ser detenido el pasado 16 de septiembre debido a las acusaciones de abuso sexual hechas por su expareja la cantante estadounidense Cassie, una de las artistas vinculadas con Combs, pero no es la única en estar presuntamente relacionado con él.

Sea por rumores de ser una víctima de las acciones del productor musical o por supuestamente asistir a sus famosas fiestas donde supuestamente ocurrían estos actos ilícitos de tráfico de personas y relacionados con los supuestos delitos de índole sexual.

Sean Combs Se tiene planeado que Sean ‘Diddy’ Combs presente su comparecencia este martes, en donde se le informarán sus cargos. (Foto: AFP)

¿Quiénes son los famosos relacionados con ‘Diddy’?

Si bien existe una larga lista de nombres de personajes reconocidos en el medio artístico que presuntamente tuvieron algún tipo de relación con Sean Diddy, son pocos los señalados directamente con él, así que empecemos la lista.

Justin Bieber

Justin Bieber, cuando tenía 15 años, grabó un video con el cantante estadounidense, quien presuntamente lo ayudó a catapultar su carrera musical.

El material audiovisual titulado ‘48 hrs with diddy’, sin embargo, en las tomas se ve al esposo de Hailey Bieber acompañado de otras personas, descartando los rumores de redes sociales acerca de que el famoso canadiense fue una víctima.

No obstante, el intérprete de ‘Baby’ volvió a ser vinculado con Sean ‘Diddy’ a consecuencia de Khloé Kardashian (otro nombre relacionado con ‘Puff Daddy’) porque contó que vio al joven intérprete en una fiesta nudista de Combs.

“Me subí a un avión a las 5:30 a. m. Bueno, esta fiesta (...) creo la mitad de la gente allí estaba desnuda ¡Te hubiera encantado!”, dijo a Kourtney en un capítulo de la serie de televisión Keeping Up With The Kardashians. Hasta el momento, Justin Bieber no comentó nada al respecto.

Sean Diddy impulsó a Justin Bieber en su carrera de cantante. (Foto: Instagram @justinbieber/AFP)

Usher

Usher ha sido visto con el productor musical en más de una ocasión, esto debido a que Combs ayudó al intérprete de ‘Yeah’ a cimentar su trayectoria artística, además de asistir a fiestas, pero sin señalar al famoso acusado de abuso sexual.

“El tema sexual es muy intenso en esta industria. Había chicas por todos lados. Abrías la puerta de una habitación y encontrabas gente haciéndolo, o varias personas en una orgía. Nunca sabías lo que podía llegar a pasar”, comentó para Howard Stern.

Tampoco Usher dio declaraciones relacionadas con si es una víctima de Sean ‘Diddy’ Combs o solo tenían una relación cercana.

Usher y Justin Bieber mantienen una relación personal'. (Foto: YouTube / @justinbieber)

Beyoncé y Jay-Z

Beyoncé es una de las artistas más recientes vinculadas con el caso Sean ‘Diddy’ Combs, pero como cómplice de él.

“En este momento tengo tres víctimas dispuestas a dar testimonio no solo de lo que el señor Jay-Z les ha hecho, sino también de su esposa. Son una pequeña pareja desagradable. Hacen cosas desagradables”, señaló la cantante estadounidense Jaguar Wright para el programa de televisión de Piers Morgan el pasado 3 de octubre.

Estos actos de abuso presuntamente los hacían en compañía o en las reuniones organizadas por el famoso detenido por delitos de índole sexual.

La intérprete de ‘Singles Ladies’ ni su esposo, se pronunciaron ante estas acusaciones.

Beyoncé junto a Sean 'Diddy'. (Foto: Especial)

Cassie

Cassie era expareja de Sean ‘Diddy’ Combs y, de acuerdo con la denuncia interpuesta, el rapero entraba por la fuerza a su departamento y la violaba, además de obligarla e inducirla al consumo de drogas y alcohol cuando ella tenía 19 años.

“Entendí que esta era una oportunidad para alzar la voz sobre el trauma que he vivido y del que me tendré que recuperar el resto de mi vida”, agregó la cantante en una entrevista a The New York Times el pasado noviembre de 2023.

El medio Page Six cita otras personalidades del mundo del espectáculo como Jennifer López, Ashton Kutcher y Pamela Anderson, pero solo son rumores y no hay pruebas suficientes para citarse.