Muere Michaela DePrince, bailarina que salió en un video de Beyonce, a los 29 años: ¿Qué le pasó?

Una de las estrellas más destacas en la danza, ‘se apagó’: Michaela DePrince, reconocida por su participación en el audiovisual ‘Lemonade’ de Beyonce y su destacada trayectoria como bailarina, falleció el 13 de septiembre a los 29 años.

A través de un comunicado publicado en los perfiles personales de la bailarina originaria de Sierra Leona, fue que dieron a conocer el lamentable deceso.

“Aunque su tiempo con nosotros fue demasiado breve, su brillantez y legado seguirán brillando en los corazones de todos los que fueron tocados por su historia, durante las generaciones venideras. El amor y las oraciones van para su familia, amigos y aquellos que la amaban”, se lee en el texto.

Publicación en el perfil de Michaela DePrince en Instagram. (Foto: Captura de pantalla)

¿Qué le pasó a Michaela DePrince?

Hasta el momento, no se han dado detalles sobre la causa de muerte de la bailarina, quien el 6 de enero cumplió 29 años.

Jess Volinski, portavoz oficial de la familia, señaló en otro comunicado vía Facebook que la familia de Michaela, incluida su hermana Mia, se encuentra sumamente afectada por lo ocurrido, e hicieron una petición especial.

“La familia agradece su privacidad mientras navegan por este momento tan difícil. Los servicios serán privados. En lugar de enviar flores, por favor donen a War Child, una organización con la que Michaela estuvo estrechamente involucrada durante muchos años como embajadora de niños de guerra”.

¿Cuál es la enfermedad de la piel de Michaela DePrince?

Michaela Mabinty DePrince era una joven sana, pues practicaba deporte gracias a la danza. Sin embargo, desde niña padecía vitiligo, un trastorno en la piel que provoca su decoloración en ciertas áreas.

No se sabe precisamente cuáles son las causas del vitiligo. Los científicos creen que es una enfermedad autoinmunitaria, en la que el sistema inmunitario ataca y destruye las células de la piel que producen la pigmentación, explica el Instituto Nacional de Artritis y Enfermedades Musculoesqueléticas y de la Piel de Estados Unidos.

Historia de Michaela DePrince: ¿Quién era la bailarina?

Michaela Mabinty DePrince fue una bailarina originaria de Sierra Leona, un país en África Occidental. Su historia incluye sucesos trágicos, como la orfandad junto a su hermana Mia desde que tenía 4 años, así como discriminación por padecer vitiligo.

Michael DePrince fue distriminada por padecer vitiligo desde pequeña. (Foto: Facebook @michaeladeprince0106)

Sin embargo, también incluye pinceladas de esperanza, trabajo y sobre todo amor por el prójimo, pues formó parte de diversas asociaciones en favor de las infancias, ya sea como embajadora o trabajando directamente con ellas.

Cuando murieron los padres de Michaela y Mia gracias a la guerra civil que había en su país hace más de 30 años, fueron llevadas a un orfanato en donde la discriminaban por el vitiligo que tenía desde entonces.

“Nos llamaban del 1 al 27. 1 era el niño favorito del orfanato y el 27 era el menos favorito”, dijo DePrince en una entrevista con la BBC en 2012. Ella era el número 27 por su trastorno de la piel.

También mencionó que recibió maltrato verbal de quienes se encontraban a su cargo. “Pensaban que yo era una hija del diablo. Me decían todos los días que no me iban a adoptar, porque nadie querría a una hija del diablo”. No obstante, tanto ella como mía fueron adoptadas por una familia estadounidense y las llevaron a vivir a Nueva Jersey

Cuando era niña, Michaela DePrince fue adoptada por una familia estadounidense. (Foto: Facebook @michaeladeprince0106)

Biografía ¿Qué logró Michaela DePrince?

Sus padres adoptivos la apoyaron en su sueño de convertirse en bailarina, mismo que tenía desde Sierra Leona, así que la inscribieron a clases y asistió a colegios como el Rock School for Dance Education en Filadelfia y a la Jacqueline Kennedy Onassis School en el American Ballet Theatre.

Poco a poco perfeccionó sus técnicas y llegó la oportunidad de aparecer en el documental de ballet First Position, con el que empezó a ser conocida.

Debutó profesionalmente como bailarina invitada principal en el Joburg Ballet en Sudáfrica. También apareció en Dancing with the Stars de ABC, aunque uno de sus logros más destacados fue participar con el Dance Theatre of Harlem, donde se convirtió en la bailarina más joven en hacerlo con 17 años.

Michaela DePrince participó en escenarios alrededor del mundo. (Foto: Facebook @michaeladeprince0106)

La popularidad que alcanzó la llevó a ser imagen y trabajar con diversas marcas y artistas. Es la protagonista de ‘Lemonade’, un largometraje que acompaña el sexto álbum de estudio de Beyonce que lleva el mismo nombre.

En 2016, fue nombrada embajadora de War Child Holland. Michaela, en colaboración con War Child Netherlands, organizó su propia gala, “Dare to Dream”.