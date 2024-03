Facebook e Instagram nos dejaron caer... pero los memes nos levantaron: Los mejores tras fallas en Meta

¡Tranquilo! Tu ex no te hackeó, no se te fue el internet ni pasó nada fuera del otro mundo, solo se cayeron dos de las redes sociales más importantes a nivel mundial: Facebook e Instagram (¿qué raro, no?), y esta situación ha desatado divertidos memes.

Alrededor de las 9 horas de este 5 de marzo, varios usuarios empezaron a reportar fallas en sus cuentas, y posteriormente se dio a conocer que estas ocurrieron a nivel mundial, y entre ellas se encuentran el cierre de sesión de algunas cuentas.

Reportan fallas en Meta: ¿Qué le pasó a Facebook e Instagram?

A través de X, que es la red social que hasta el momento se encuentra funcionando con normalidad, describieron que al intentar ingresar a sus perfiles, la página o aplicación señala que sus sesiones han caducado y, por lo tanto, les impide accesar.

Incluso, algunos cibernautas confesaron que en un principio pensaron que sus cuentas habían sido hackeadas, pero se dieron cuenta de que la falla en Instagram y Facebook era tendencia, algo que a muchos no les sorprendió.

El director de Comunicaciones de Meta, Andy Stone, indicó que ya tienen conocimiento de los problemas para acceder a las plataformas y se encuentran trabajando para resolverlas.

Alrededor de las 10:40 horas, Facebook se habría restablecido parcialmente, pero en Instagram las fallas persisten.

Los memes tras la caída de Facebook e Instagram

La fallas, que persisten a más de una hora de que ocurrieron, ha motivado a los usuarios a publicar en sus cuentas de X (la única red social que parece funcionar) divertidos memes de la situación, que no es la primera vez que pasa, pues los servidores de Meta se han caído en más ocasiones.

Algunos de ellos se enfocan precisamente en que, después de que Facebook e Instagram dejaron de funcionar, tuvieron que regresar a su cuenta de X para ‘convivir’ y poder expresar su frustración por la situación (y claro, ver memes, porque es ‘la vieja confiable).

memes Algunos cibernautas confesaron que en un principio pensaron que sus cuentas habían sido hackeadas, pero al ingresar a X se dieron cuenta que la falla en Instagram y Facebook era tendencia. (Especial)

Memes De acuerdo con el sitio Down Detector, las fallas comenzaron a reportarse después de las 9:00 horas. (Especial)

Memes Al parecer, todas las plataformas de Meta experimentan fallas esta mañana. (Especial)

Memes Poco después de los problemas registrados en Instagram y Facebook, personas usuarias de WhatsApp también comenzaron a reportar interrupciones en el servicio. (Especial)