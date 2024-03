¿Qué famosos apoyan a Claudia Sheinbaum, Xóchitl Gálvez o Álvarez Máynez?

En marco del inicio de las campañas electorales, algunas celebridades, como Demián Bichir y Laura Zapata, han mostrado su apoyo para alguno de los tres candidatos que buscan la presidencia de México en las siguientes votaciones.

El domingo 2 de junio, millones de mexicanos acudirán a las urnas para votar por el siguiente presidente de México, que en este caso podría ser Claudia Sheinbaum, Xóchitl Gálvez o Jorge Álvarez Máynez.

Además de la Presidencia de la República, en las elecciones de 2024 también se renovarán: 8 gubernaturas y la jefatura de la CDMX, 128 senadurías, 500 diputaciones federales, 16 alcaldías de la capital, diputaciones locales, ayuntamientos y alcaldías de todo el país.

Te contamos sobre los famosos que han mostrado su apoyo a alguno de los tres aspirantes de la presidencia de México.

¿Qué famosos apoyan a Claudia Sheinbaum?

Claudia Sheinbaum, quien es candidata del partido de Morena, inicio su campaña electoral con un evento en la plancha del Zócalo capitalino, posteriormente se trasladó a Ciudad Juárez.

Demián Bichir

El actor Demián Bichir, conocido por su participación en películas como Una Vida Mejor (2011), La Monja (2018), Land (2021), entre otros, ha mostrado su apoyo hacia Claudia Sheinbaum en un par de ocasiones.

El 21 de junio de 2023, por medio de un video que publicó en sus redes sociales, Bichir le mandó un mensaje a la candidata de Morena.

“Claudia, te mando un abrazo fuerte, sé que estás en medio de esta contienda que va a ser dura y cerrada... conozco tu trabajo y trayectoria... admiro tu integridad”, compartió en aquel entonces Demián Bichir.

En diferentes ocasiones, Demián Bichir ha mostrado apoyo para Sheinbaum. (Foto: Instagram / @demianbichiroficial)

Nora Huerta

La actriz Nora Huerta, quien apareció en la película Cosas Imposibles (2021), ha utilizado su cuenta de X, red social antes conocida como Twitter, para mandar varios mensajes de apoyo para Claudia Sheinbaum. El más reciente fue a vísperas del inicio de la campaña de la candidata de Morena.

“Nos vemos mañana en el zócalo para acompañar a nuestra próxima presidenta Claudia Sheinbaum”, escribió Huerta en su cuenta de X.

La actriz Nora Huerta compartió su apoyo para Claudia Sheinbaum. (Foto: X / @norareinachula)

Eduin Caz

Aunque el cantante Eduin Caz, vocalista de Grupo Firme, no ha platicado abiertamente sobre el tema de las elecciones presidenciales, el 22 de octubre de 2023 acompañó el cierre de un evento de Sheinbaum en Ensenada, Baja California.

“Es un privilegio tener la amistad de Eduin”, explicó Claudia Sheinbaum mientras presentaba al vocalista de Grupo Firme.

Eduin Caz de Grupo Firme formó parte de un evento de Claudia Sheinbaum. (Foto: YouTube / @ClaudiaSheinbaumP)

Paloma Woolrich

Rumbo a las campañas electorales, Paloma Woolrich, primera actriz ganadora del Premio Ariel, protagonizó un video en el que compartió su apoyo para la candidata de Moreno.

“Me emociona mucho que sea una mujer congruente con toda su historia política y de vida... Yo estoy contigo, Claudia”, mencionó Woolrich en 2023.

¿Qué famosos apoyan a Xóchitl Gálvez?

La aspirante a la presidencia por la coalición PAN, PRI y PRD, Xóchitl Gálvez, arrancó su campaña en Fresnillo, Zacatecas.

Laura Zapata

La intérprete Laura Zapata, quien ha participado en diversas producciones de la televisión mexicana, en distintas ocasiones, ha utilizado su cuenta de X para mostrar su apoyo para Xóchitl Gálvez.

“Votaré por Xóchitl Gálvez”, se puede leer en una publicación que hizo Zapata el pasado 3 de marzo de este año.

Santa Fe Klan

A principios de este 2024, el cantante Santa Fe Klan protagonizó un video de TikTok en el que Xóchitl Gálvez lo saluda. Ambas personalidades platican por unos momentos, hasta que el clip se corta y muestra un mensaje de apoyo del cantante:

“Un saludo para toda la raza. Qué chido que apoya al barrio, jefa, échele muchas ganas, suerte, mucho éxito y aquí andamos, puro Santa Fe, puro México”.

Sin embargo, tras la salida de aquel video, en un encuentro con varios medios de comunicación, Santa Fe Klan reconoció que no sabía quién era la candidata.

“Ni sabía quién era... Le digo (a Xóchitl) no, suerte, pues échele con todo, pero es que yo no sé de esto. No, yo no sabía (quién era), pues yo apoyo al que apoya al barrio”, puntualizó el famoso.

Jorge Ortiz de Pinedo

El 20 de febrero, Xóchitl Gálvez acudió a un evento de La Casa del Actor, en el que se encontró con diversas personalidades de la industria del entretenimiento, entre ellos se encontraba el intérprete Jorge Ortiz de Pinedo, protagonista de Una familia de diez.

Aunque Jorge Ortiz de Pinedo no ha platicado sobre las elecciones de 2024, aparece en un video de TikTok junto con Xóchitl Gálvez haciendo la seña de la coalición Va Por México.

Xóchitl Gálvez compartió una fotografía en La Casa del Actor. (Foto: X / @XochitlGalvez)

¿Qué famosos apoyan a Jorge Álvarez Máynez?

Jorge Álvarez Máynez, candidato de Movimiento Ciudadano, comenzó su campaña electoral con evento en Lagos de Moreno, Jalisco.

Roberto Palazuelos

Por medio de su cuenta de X, el empresario y actor Roberto Palazuelos ha mostrado su apoyo para Jorge Álvarez Máynez.

El 24 de febrero, compartió una publicación de Movimiento Ciudadano sobre la campaña electoral de su candidato para la presidencia.

Roberto Palazuelos ha compartido su apoyo por el candidato de Movimiento Ciudadano. (Foto: Cuartoscuro)

Mariana Rodríguez

La influencer y empresaria Mariana Rodríguez fue parte del video que compartió Samuel García, gobernador de Nuevo León, en el que se reveló que Jorge Álvarez Máynez sería el precandidato a la presidencia por Movimiento Ciudadano.