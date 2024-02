¿Qué pasó con Santa Fe Klan? Preocupa a sus seguidores por video en Instagram: Esto sabemos

Hace unas horas, Santa Fe Klan causó preocupación entre sus fanáticos, ya que en su perfil de Instagram compartió una historia sin contexto en la que no aparece él, pero sí una situación desconcertante para los 11.5 millones de personas que le siguen.

En el video, subido en las primeras horas de este 14 de febrero, se puede apreciar que el cantante está grabando el piso, mientras se le ve a hombres armados entrar al sitio donde se encontraba, sin motivo aparente.

Los hombres, quienes llevaban botas de combate, uniforme policiaco y armas largas, comenzaron a inspeccionar el lugar, mientras decían con frases en inglés como “¡Vamos!”, “Está limpia (el área)”, “No estamos jugando”, “Está bien”, entre otras frases que se pierden con el ruido de las pisadas.

Historia de Santa Fe Klan en Instagram. (Foto: Captura de pantalla)

Al escuchar dichas expresiones en inglés, algunos aseguran que el rapero originario de Guanajuato se encontraría en Estados Unidos, aunque se desconoce totalmente el contexto de la grabación, pues Santa Fe Klan no escribió nada.

Tampoco se ha pronunciado al respecto, por lo que internautas en redes sociales comenzaron a especular y generar teorías: algunos dicen que podría tratarse de una nueva detención, mientras otros señalan que probablemente sería alguna especie de promoción a un nuevo sencillo.

Historia de Santa Fe Klan en Instagram. (Foto: Captura de pantalla)

Santa Fe Klan ya había sido detenido en otras ocasiones

En septiembre de 2022, el intérprete de ‘Debo entender’ causó polémica en redes sociales gracias a que se dio a conocer que fue detenido mientras grababa un video promocionando su presentación en la Arena CDMX para noviembre de ese mismo año.

Un video que circuló en redes sociales mostraba a Ángel Quezada, nombre real del rapero, invitando a sus seguidores a asistir. “Andamos aquí por el barrio fumando un gallo, ahí para que le caigan el 12 de noviembre, vamos a tocar en la Arena CDMX, compren sus boletos”, dijo, mientras prendía un cigarro.

Sin embargo, apareció una patrulla, misma que encendió su sirena y empezó a perseguir a Santa Fe Klan, quien se echó a correr pero finalmente fue alcanzado por los elementos policiacos.

Santa Fe Klan Santa Fe Klan fue alcanzado por una patrulla mientras caminaba en la calle. (Foro: Instagram / @santa_fe_klan_473).

Hubo forcejeos entre Santa Fe Klan y un policía

“Todo bien jefe, nada más traigo un gallo”, dijo Ángel Quezada. “A ver ven, qué traes”, contestó el policía. “Estamos grabando un video… Es Santa Fe, nada más estamos haciendo un video”, se escucha decir a alguien que acompañaba al cantante. “No jefe, no me puede revisar”, agrega el músico.

Mientras existe un debate entre el policía, quien le pedía Santa Fe Klan que abriera sus bolsas y mochilas, el artista insistía en que todo estaba tranquilo y que no podían catearlo de esa forma. Sin embargo, se da un forcejeo, la cámara se cae y se observa al músico en el piso.

Santa Fe Klan En la historia de Instagram se observa que el celular se cayó al piso. (Foto: Instagram / @santa_fe_klan_473).

Detuvieron a Santa Fe Klan en Colima

Además de aquella ocasión, Santa Fe Klan fue detenido en Manzanillo, Colima el mismo septiembre de 2022, luego de que medios locales reportaran que supuestamente disparó al aire mientras se encontraba en estado de ebriedad a la salida del bar Casa Luna.

La policía que llegó al lugar habría argumentado que no tenía permiso para portar un arma de fuego ante el incidente, del cual no se reportan daños o heridos.

En aquella ocasión, la influencer Maya Nazor, quien fue pareja del rapero, pidió ayuda a sus seguidores a través de una transmisión en Instagram.

“Me lastimó. Necesitamos ayuda, en Manzanillo. Necesitamos ayuda de los que quieren abusar de su poder. Nada más eso les voy a decir y quienes grabaron, ayúdenme”, se le escucha decir.