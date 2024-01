‘Quedó’: Xóchitl Gálvez presume ‘echarse unas rimas’ con Santa Fe Klan... y él no la conocía

Hace una semana, la precandidata del Frente Amplio por México (PRI-PAN-PRD) Xóchitl Gálvez compartió un video en redes sociales en el que aparece con el rapero Santa Fe Klan, conviviendo con él y ‘echándose unas rimas’, según ella misma dijo.

Sin embargo, el intérprete de ‘Debo Entender’ aceptó en una entrevista que no conocía a Gálvez. Pero ¿por qué estaba con ella? También compartió por qué se le ve junto a la precandidata de la oposición.

Xóchitl Gálvez se ‘echó unas rimas’ con Santa Fe Klan

A través de sus redes sociales, como TikTok, Xóchitl Gálvez compartió un video junto al reconocido rapero mexicano Santa Fe Klan.

“¡Yo te conozco, cabrón!”, se le escucha decir a la política mientras saluda con un choque de manos a Ángel Quezada, nombre del artista guanajuatense, y después de una serie de videos cortos donde se les ve conversando, le dice Gálvez: “Oye, Santa Fe, ¿unas rimitas o qué?”.

Después, la expareja de Maya Nazor le dedica unas palabras a Xóchitl, deseándole suerte en su campaña.

“Un saludo para toda la raza. Qué chido que apoya al barrio, jefa, échele muchas ganas, suerte, mucho éxito y aquí andamos, puro Santa Fe, puro México”, dijo el rapero, mientras seguían conviviendo.

Santa Fe Klan dice que no conocía a Xóchitl Gálvez

Días después de que aquel video se viralizara y que incluso algunos usuarios lo atacaran por su supuesta postura política, Santa Fe Klan dijo que, en realidad, él no conocía a la precandidata presidencial.

En un encuentro con diversos medios de comunicación durante lo que parecía ser un evento, el intérprete de ‘Así Soy’ fue cuestionado por aparecer conviviendo con Xóchitl Gálvez.

¿Se acuerdan que Xóchitl Gálvez presumió en redes que Santa Fe Klan la apoyaba?



Pues, Santa Fe Klan: “ni sabía quién era” 👇🏻 pic.twitter.com/jcJiXEMJ9Z — Guillermo VA (@MemoVillarreal) January 20, 2024

“Ni sabía quién era”, dijo el rapero entre risas, y después aclaró que, en realidad, se la encontró casualmente y ella fue quien se acercó. “No, pues así me para la gente”.

Después aceptó que él no sabe de política, por lo que no tiene ninguna postura concreta. Sin embargo, sí dijo a quién apoya.

“Le digo (a Xóchitl) no, suerte, pues échele con todo, pero es que yo no sé de esto. No, yo no sabía (quién era), pues yo apoyo al que apoya al barrio”, sentenció el artista.