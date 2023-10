Santa Fe Klan dice que se siente solo y casi no ve a su hijo: ‘Cuando me da chance su mamá’

“No, pues (me siento) solo, es que no tengo a mi niño”, se sinceró el rapero Santa Fe Klan en una entrevista en la que habló sobre su situación emocional actual y las causas por las que no ve tan seguido al hijo que tuvo con la influencer Maya Nazor.

Santa Fe Klan, cuyo verdadero nombre es Ángel Jair Quezada Jasso, es un cantante y compositor originario de Guanajuato que saltó a la fama en 2017 por el lanzamiento de sus primeros álbums llamados Por Costumbre y Seguimos Radicando.

En 2021, Santa Fe Klan empezó una relación amorosa con la influencer Maya Nazor y ese mismo año presumieron la llegada su primer hijo, Luka; sin embargo, a finales de diciembre de 2022 anunciaron su separación.

La noche de este 15 de octubre, el canal de YouTube de Yordi Rosado publicó una entrevista con Santa Fe Klan en el que habla de la situación actual con su hijo Luka, ya que existen un par de razones por las que no lo ve tan seguido.

Santa Fe Klan habló sobre su hijo Luka, quien es producto de su relación con Maya Nazor. (Foto: Instagram / @santa_fe_klan_473)

¿Por qué Santa Fe Klan no ve tanto a su hijo?

“Ahorita tengo a mi niño, como que siento que ya está creciendo y tengo que estar con él. El día que crezca se va a sacar de onda si me ve con otra persona, quiero que este tiempo él este conmigo”, aseguró el rapero a Yordi Rosado.

En conversación con Yordi Rosado, Santa Fe Klan aseguró que actualmente está enfocado en hacer música y en pasar tiempo con su hijo, pero a veces no tiene tiempo de ver a Luka por algunas cuestiones de su vida profesional y personal, lo que hace que se sienta solo.

“No, pues (me siento) solo, es que no tengo a mi niño y casi no puedo estar con él por el trabajo y porque tenemos que andar de un lado para otro, él está allá en Guadalajara”, comentó Santa Fe Klan, quien también mencionó que la música le ha ayudado a seguir adelante.

“A veces como que no tengo tanta motivación, pero la música es mi mejor medicina”.

El primogénito de Santa Fe Klan se llama Luka, de quien no ha subido fotos. (Instagram/@santa_fe_klan_473)

Yordi Rosado le preguntó al rapero si, aparte de las cuestiones labores, existe alguna otra razón por la que no puede ver tan seguido a Luka.

“Pues también hay dos tres problemas (personales), pero el trabajo es una causa por la que no puedo verlo ahí... cuando estoy en Guadalajara, pero es cuando me da chance su mamá”, aseguró Santa Fe Klan.

Santa Fe Klan y Maya Nazor posaron con su hijo. (Foto: Instagram / @santa_fe_klan_473)

A pesar del comentario que hizo en conversación con Yordi Rosado, Santa Fe Klan ha asegurado en diferentes ocasiones que mantiene buena relación con Maya Nazor y hasta han viajado juntos con Luka tras su separación.

“Mi Luka es mi Luka y siempre me va a ver con ella. Siempre que la vea todo va a estar bien”, aseguró el rapero en una entrevista con Pepe Garza.

¿Cómo empezó la relación de Santa Fe Klan y Maya Nazor?

En aquella entrevista con Yordi Rosado, Santa Fe Klan abordó un poco el tema de su relación con la influencer Maya Nazor:

“Le escribí varias canciones y traté de pedirle que estuviéramos bien”, explicó el intérprete. Las personalidades se conocieron por medio de redes sociales hasta que comenzaron a salir a mediados de 2021.

Santa Fe Klan y Maya Nazor iniciaron su relación amorosa alrededor de 2021. (Foto: Instagram / @nazormaya)

Aunque Santa Fe Klan no abordó las razones de su ruptura, explicó brevemente la forma en la que formalizó su relación amorosa con Maya Nazor:

“Mi hermana me ayudó (a pedirle a Maya Nazor que fuera su novia), le tapamos los ojos y le dije que si quería andar conmigo”.

¿Por qué terminaron Santa Fe Klan y Maya Nazor?

La noticia de la separación de Santa Fe Klan con la influencer llegó por medio de una transmisión en vivo que hizo Maya Nazor a finales de 2022.

“Yo no dejé a Ángel y ni él me dejó a mí”, aseguró Maya Nazor, quien dio pocos detalles sobre su separación, pero dijo lo siguiente: “Fue una decisión que tomamos los dos y nada más nos separamos como pareja porque somos familia, tenemos un hijo”.

Santa Fe Klan y Maya Nazor terminaron su relación en 2022. (Foto: Cuartoscuro / Daniel Augusto / Instagram / @nazormaya)

En aquella ocasión, debido a los comentarios que recibió en su contra por la ruptura amorosa con el rapero, Maya Nazor pidió respeto para ella y Luka.

“Ustedes no saben cómo nos conocimos, yo me enamoré de Ángel y tuvimos un bebé porque él quiso y yo quise. Nada más les quiero pedir respeto como mujer y principalmente para mi hijo”, puntualizó Maya Nazor, quien en la actualidad continúa con sus labores de influencer.