¿Santa Fe Klan tiene una relación con Karely Ruiz? Esto dice la influencer

Desde que el cantante Ángel Jair Quezada Jasso, conocido como Santa Fe Klan, y Maya Nazor terminaron su relación a finales de diciembre de 2022, ambos han llevado una relación de “mucho respeto”, según han mencionado en varias ocasiones. Unos meses después, al rapero se le ha relacionado sentimentalmente con la influencer Karely Ruiz.

Maya y Santa Fe Klan tuvieron una relación que empezó en 2021 y tienen un hijo, finalizaron su relación sin dar detalles: “fue una decisión que tomamos los dos y nada más nos separamos como pareja porque somos familia, tenemos un hijo”, comentó ella hace unos meses.

Desde mediados de abril se ha especulado si Santa Fe Klan, quien ha sumado éxito luego de que sus canciones llegaron a películas de Marvel, tiene un romance con Ruiz, luego de que se dieron un beso en un concierto en Monterrey y publicaron una serie de fotografías promocionales juntos.

¿Qué pasó con Santa Fe Klan y Karely Ruiz?

Hace varias semanas Santa Fe Klan tuvo un acercamiento con la influencer Karely Ruiz para hacer una colaboración: un nuevo tema llamado ‘Sabes’, con el cual ella debutó en la industria musical.

En una reciente entrevista en el canal de YouTube de Julio Orozco, la creadora de contenido de 22 años originaria de Monterrey explicó que desde hacía tiempo tenían planeado trabajar juntos, aunque por cuestiones de agenda lo habían estado posponiendo.

Según la influencer, grabaron el tema cuando coincidieron en Guadalajara, en solo dos días, sin descanso, y luego hicieron el videoclip: “Grabamos, estábamos nerviosos los dos, no nos conocíamos en persona pero normal, ya como que fluyó, ahí nos quedamos hasta la madrugada, como tres, cuatro horas platicando con él.

Karely Ruiz debutó en la música con el sencillo 'Sabes', en colaboración con Santa Fe Klan. (Foto: YouTube / Santa Fe Klan).

Después de promocionarla por varios días con fotografías en Instagram, el pasado 1 de mayo la canción fue lanzada primero en una plataforma de contenido de paga y poco después en YouTube, donde a los dos días de ser liberada tiene 1.2 millones de reproducciones.

¿Karely Ruiz y Santa Fe Klan son novios?

“Al principio sí era amistad, tuvimos una conexión buena, los dos venimos de abajo, siento que esto fue como que platicamos, yo le conté mi historia, él me contó su historia fuera de redes, porque pues uno sabe lo que vive y está difícil la situación de los dos y conectamos muy bien... fluyó”, relató Ruiz en el canal de Orozco.

La influencer acompañó a Santa Fe Klan en el Macrofest 2023 de Monterrey, luego de lo cual aumentaron los rumores sobre una posible relación por el beso que protagonizaron en el escenario.

Santa Fe Klan y Karely Ruiz se besaron en un concierto en Monterrey. (Foto: Tik Tok).

Al respecto, Ruiz comentó: “La gente empezó a hacer chismes, que yo con él, fue cuando me besó en Monterrey, ahí fue cuando fue de ‘no sé, esto ya no se ve muy de colaboración, la verdad’. Lo platicamos y ahorita estamos dejando que fluya, si se da algo súper bien, sino le dije que aquí está mi amistad”.

Santa Fe Klan también habló de ese episodio el mes pasado en una entrevista con Franco Escamilla en YouTube, donde afirmó que no tenían una relación y tampoco habían planeado el beso:

“No (somos novios). La gente nos gritaba beso’ en un concierto, apenas ayer estaba agarrando la onda y dije como: ‘No mam*s’. Sin palabras. Queremos sea algo normal... Fue un beso y ya, grabamos una canción también. Hay varios (besos), nos dimos como tres”.

También mencionó que la admiraba: “le echa ganas, ha salido de abajo, la conozco, es buena persona, me da gusto verla triunfar”.

Karely agregó en la entrevista de YouTube que ella prefiere que se conozcan mejor antes de establecer o no una relación de noviazgo, además, al ser personas públicas, ambos están en una situación complicada: “es algo que tenemos que saber sobrellevar si queremos tener algo, yo estoy abierta a cualquier cosa y sino, no es que me vaya a molestar”.