La Dinastía Pinal: ¿Quiénes no fueron a la boda de Michelle Salas?

¿Se perdieron el ‘bodorrio’ de Michelle Salas? Algunas personas pertenecientes a la familia de Silvia Pinal no asistieron a la boda de la modelo con el empresario Danilo Díazgranados.

Desde el 13 de octubre hasta este domingo, Michelle Salas, quien es hija de Luis Miguel y bisnieta de Silvia Pinal, celebró su matrimonio con Danilo Díazgranados en un evento de tres días que se llevó a cabo en la Toscana, Italia.

La ceremonia de boda se llevó a cabo el 14 de octubre en la finca Il Borro en Arezzo en la región de Valdarno, un recinto que pertenece a la familia Salvatore Ferragamo desde 1993.

Michelle Salas y Danilo Díaz se casaron en la Toscana, luego de anunciar su compromiso en mayo de 2023. (Foto: Instagram / michellesalasb / _camilavalero).

¿Quiénes no fueron a la boda de Michelle Salas?

Aparte de que su papá es Luis Miguel, Michelle Salas proviene de una familia llena de actrices, cantantes y hasta políticos como su madre Stephanie Salas, que ha participado en diversas producciones para televisión y cine.

Hay quienes se han cuestionado detalles sobre la boda, como quién fue la persona encargada de entregar a Michelle Salas al altar y qué personalidades no asistieron al evento.

Ambos padres de Michelle Salas fueron a su boda. (Foto: Instagram / @luismiguel / @michellesalasb @stephaniesalasoficial)

Entre las celebridades que acudieron al evento se encuentran: Luis Miguel, Stephanie Salas, Humberto Zurita, Camila Valero, entre otras. Asimismo, de acuerdo con la revista Quién, Sylvia Pasquel asistió a la boda; sin embargo, no aparece en ninguna de las fotos oficiales.

Te dejamos un listado con algunas de las celebridades que no fueron a la boda de Michelle Salas y Danilo Díazgranados.

Silvia Pinal

La primera actriz Silvia Pinal, quien es reconocida por participar en películas como El Inocente (1956) y Viridiana (1961) de Luis Buñuel, no pudo asistir al evento.

El pasado 15 de agosto, Sylvia Pasquel, hija de Silvia Pinal, reveló que era complicado para la primera actriz hacer un viaje.

“Obviamente, como les digo, yo no soy la encargada de dar esos detalles. Hay cosas que se pueden y cosas que no porque mi mamá ya es una persona muy adulta que, para viajar con ella, es un tema porque no solo es ella. Tiene que llevar enfermeros…”.

Silvia Pinal ha destacado por sus esfuerzos dentro de la industria del entretenimiento. (Foto: Cuartoscuro)

Alejandra Guzmán

La cantante Alejandra Guzmán, quien es una de las hijas de Silvia Pinal, tampoco asistió a la celebración de su nieta.

Incluso, en conversación con algunos medios que la abordaron en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, Alejandra Guzmán reveló que no había sido requerida en el evento. Esto fue lo que contestó cuando un reportero le preguntó si le llegó una invitación:

“Estaría yo allá, ¿no? No estaría trabajando, pero tengo trabajo. La amo, a Michelle la quiero mucho, le mando un beso”.

Alejandra Guzmán y Silvia Pinal no fueron a la boda de Michelle Salas. (Foto: Instagram / @laguzmanmx)

Rocío Blanquells

A pesar de que la cantante Rocío Banquells no es hija de Silvia Pinal, es media hermana de Sylvia Pasquel por parte de su padre Rafael Blanquells.

A mediados de septiembre, la intérprete reveló que no fue invitada a la boda de Michelle Salas.

“No voy a ir a la boda de Michelle, es algo de familia mucho más directa y digamos que del lado Blanquells... sería padre que me invitarán, pero para qué le digo”, aseguró Rocío en una conversación con Ventaneando.