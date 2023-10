Michelle Salas y Danilo Díaz: Así fue la lujosa boda de la hija de Luis Miguel en la Toscana

Michelle Salas, hija del cantante Luis Miguel y bisnieta de la actriz Silvia Pinal, se casó este fin de semana con el empresario Danilo Díazgranados, en una lujosa fiesta de tres días en la Toscana, Italia, a la cual asistió solo su círculo más cercano.

La novia usó joyería de Tiffany & Co y tres vestidos de novia de Dolce & Gabbana, uno de los cuales fue diseñado personalmente por Domenico Dolce y Stefano Gabbana. Danilo Díaz también usó un traje gris de la marca italiana.

¿Quién es Danilo Díaz, el esposo de Michelle Salas?

En mayo de este año, Michelle anunció en una publicación de Instagram que se casaba con Danilo Díazgranados: “El comienzo de nosotros para siempre”, escribió.

Danilo es un empresario venezolano que, según su perfil de LinkedIn, es cofundador de una empresa ubicada en Miami llamada ‘Toys For Boys’, en la cual se venden artículos de lujo como relojes, piezas de arte, joyería y autos.

Se sabe muy poco sobre su vida privada, Hola USA dice que él y Michelle se conocieron en Nueva York cuando la mexicana se mudó para empezar su carrera como modelo alrededor de 2016; sin embargo, se separaron al poco tiempo de haber iniciado su relación y se reencontraron en España en 2021, ahí se mudaron juntos.

Según afirmó Michelle a Vogue, “fue amor a primera vista” y fueron presentados por amigos en común y la propuesta fue de matrimonio se la hizo en Lago di Como.

Michelle Salas y su novio se conocieron en Nueva York. (Foto: Instagram / @michellesalasb)

¿Cuándo se casó Michelle Salas?

Todo comenzó el pasado viernes 13 de octubre en la preboda, la ceremonia fue el sábado y termina este domingo con un brunch. Para cada día Michelle usó un vestido diferente y todo en la fiesta se centró en un matrimonio a la italiana.

Michelle Salas ha sido modelo de Dolce & Gabbana.

Vestido que Michelle Salas eligió para sus festejos de boda. (Foto: Captura de pantalla)

¿Dónde se casó Michelle Salas?

La celebración se realizó en la finca Il Borro en Arezzo en la región de Valdarno, una construcción con más de 100 años de antigüedad de la familia de Salvatore Ferragamo desde 1993 y fue cedida para su restauración por Amadeo de Saboya-Aosta, tiene jardines con flores, árboles y hasta un viñedo.

Il Borro tiene una alberca y distintas actividades de recreación. (Foto: Instagram @ilborro)

¿Quiénes asistieron a la boda de Michelle Salas?

Luego de muchas especulaciones por su complicada relación, Luis Miguel sí acudió a la ceremonia con un smoking negro, medios como Ventaneando y Vogue aseguran que llegó en un helicóptero. Poco antes, el 13 de octubre, ‘El Sol’ dio un concierto en Miami.

Desde hace unas semanas ya se esperaba que el músico estuviera presente, ya que el 15 de septiembre Michelle y Danilo acudieron a un concierto en Las Vegas de Luis Miguel Tour.

@Ventaneandouno dio a conocer el lugar de la boda de #MichelleSalas en la Toscana italiana y hoy las primeras imágenes de #LuisMiguel llegando en helicóptero a la finca Il Borro, tal como lo anunciamos. La crónica completa el lunes. pic.twitter.com/sAUwHszxkW — Ventaneando (@VentaneandoUno) October 14, 2023

Camila Valero compartió varias imágenes con su hermana Michelle. (Foto: Instagram / @_camilavalero).

Camila Valero y otras personas cercanas a la novia. (Foto: Instagram / @_camilavalero)

La actriz Camila Valero, hermana de Michelle Salas, compartió algunas de las imágenes de los preparativos donde se observa al equipo cercano de la novia: las empresarias Mariana Cantú y Priscila Melgoza, Giselle Tirado, la influencer fitness Leah Kyriakis, la creadora digital Fer Medina y el especialista en relaciones públicas Xavi De La Mora.

Además de la mamá de la novia, Stephanie Salas y su novio Humberto Zurita, también acudió la actriz Sylvia Pasquel, su abuela.

Luis Miguel acudió con su novia Paloma Cuevas, también fue el empresario de Jumex, Eugenio López, amigo de la familia.

Michelle Salas y Danilo Díaz.

Según la revista Quién, el intérprete de ‘La incondicional’ no dio ningún discurso, ni bailó o cantó, tampoco habló con los invitados y se la pasó en la mesa de los novios.

Alejandra Guzmán, tía abuela de la novia, no fue invitada, hace unos días comentó a medios de comunicación: “No (me invitaron). Pregúntale a Sylvita (Pasquel) que me quiere tanto”.

Tampoco fue vista en la fiesta Aracely Arámbula, quien hace unas semanas se vio envuelta en la polémica por acusar a Luis Miguel de no pagar la pensión de sus hijos y a la vez comentó que no había recibido la invitación de Michelle, aunque la esperaba.

Sthepanie Salas también usó un vestido Dolce Gabbana.

Arámbula ha comentado en varias ocasiones que fue ella quien, cuando era esposa de Luis Miguel, le insistió para que se acercara a su hija, luego de que estuvo ausente durante su infancia.

¿Silvia Pinal fue a la boda de Michelle Salas?

Silvia Pinal tampoco acudió, su hija Sylvia Pasquel confirmó que su mamá no iría porque no puede viajar.

Sin embargo, Michelle usó un perfume personalizado de la marca House of Bō en el cual se homenajea a la gran diva mexicana: Bernardo Möller, de dicha empresa, dijo a Vogue:

“Las gardenias representan la niñez de Michelle, pues ella nos contó que le recuerdan a las flores que cuando era niña le regalaban a su mamá... El perfume también cuenta con notas de un cuero muy específico que le recuerdan al coche de su abuelita Silvia Pinal, donde la llevaban a la escuela todos los días”.

En septiembre, Michelle celebró una “preboda” para poder compartir un momento con su bisabuela, fue una pequeña recepción en un hotel de la Ciudad de México donde también estuvieron Eugenio López, Rafael Herrerías, Humberto Zurita, Stephanie Salas, Camila Valero y Sylvia Pasquel.

Michelle Salas tuvo una preboda en CDMX para que Silvia Pinal pudiera estar presente. (Foto: Instagram / @michellesalasb).

¿Quién entregó a Michelle Salas en su boda?

Mucho se ha hablado sobre quién llevó al altar a Michelle Salas, mientras algunos especularon que fue Stephanie y otros dicen que fue ‘El Sol’, pero la revista Quién dice que en realidad fueron ambos: su mamá caminó a su lado la primera parte del pasillo, luego tomó el turno Luis Miguel, quien la entregó a su prometido.