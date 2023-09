Michelle Salas habla de la relación de Luis Miguel con Paloma Cuevas: ‘Lo vemos muy bien’

Michelle Salas está emocionada de ver a su papá Luis Miguel junto a Paloma Cuevas, pues la influencer asegura que la empresaria, a quien ya conocía desde antes de que formalizara su noviazgo con ‘El Sol’, “es encantadora”.

“Lo vemos muy bien, ¿verdad? Con una energía. Estoy muy contenta de que esté bien, que esté bien de salud”, dijo a los medios de comunicación al hacer referencia a la exitosa gira del intérprete de ‘Ahora te puedes marchar’, que recientemente terminó en Argentina y Chile.

Al ser cuestionada sobre si será parte de su boda con el empresario Danilo Díaz, dio a entender que no será así, aunque no lo negó ni lo confirmó. “La verdad es que mi familia siempre está en corazón y alma, muchas veces no podemos estar presenciales, pero lo que más importa es tener el apoyo y el cariño, aunque sea de lejos”, añadió a las cámaras de Hoy.

Michelle Salas tiene preparada una sorpresa para celebrar su boda con Silvia Pinal. (Foto: Cuartoscuro / Antonio Cruz / Instagram / @michellesalasb)

Michelle Salas celebrará su boda en privado con Silvia Pinal

En medio de los preparativos de su matrimonio, que se rumora será fuera de México, Salas dio detalles sobre el proceso que ha resultado un poco estresante para ella.

“No me imaginaba lo difícil que era entre trabajar y organizar una boda. Parece fácil porque aunque tengas wedding planner y todo esto en verdad tienes que estar súper pendiente de cada detalle”, afirmó.

Debido a los problemas de salud de su bisabuela Silvia Pinal, es probable que no esté con ella cuando camine al altar. Por ello ya tiene planeada una solución, pues tendrán una ceremonia privada en familia.

“Es que mira, tiene 94 años. Yo la verdad lo que más quiero es que ella esté cómoda. Si la voy a poner en una situación en donde ella no esté cómoda, prefiero no. Además, le voy a hacer una sorpresa a ella solita con la familia”.