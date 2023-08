¿Se perderá el ‘bodorrio’? Silvia Pinal podría faltar al enlace matrimonial de Michelle Salas

¿La ‘última diva’ del cine mexicano Silvia Pinal, se perderá la boda de su bisnieta Michelle Salas? Los familiares de la protagonista de Viridiana (1961) dieron algunos de los detalles sobre su asistencia.

A principios de mayo, la hija de Luis Miguel y Stephanie Salas anunció su compromiso con el empresario Danilo Díaz Granados por medio de una publicación en redes sociales en la que escribió: “El comienzo de nosotros para siempre”.

Aunque aún no se han dado todos los detalles de la boda, la matriarca de la dinastía Pinal podría perderse el evento.

Michelle Salas y Danilo Díazgranados presumieron su compromiso en redes. (Foto: Instagram / @michellesalasb)

¿Silvia Pinal irá a la boda de Michelle Salas?

En conversación con algunos medios de comunicación, entre ellos De Primera Mano, Sylvia Pasquel, una de las hijas de Silvia Pinal, habló sobre la futura boda de Michelle Salas.

“No, no, está nerviosa (refiriéndose a Michelle Salas) está muy apurada con todos los preparativos… no puedo hablar nada de esa situación. No me corresponde a mí dar los datos, yo solo soy la abuelita, confórmense de que me invitaron”, comentó entre risas Pasquel.

Sylvia Pasquel también explicó que su madre, Silvia Pinal, podría perder la ceremonia de la influencer Michelle Salas porque le resulta complicado viajar.

Silvia Pinal podría perderse la boda de Michelle Salas. (Cuartoscuro / Edgar Negrete Lira)

“Obviamente, como les digo, yo no soy la encargada de dar esos detalles. Hay cosas que se pueden y cosas que no porque mi mamá ya es una persona muy adulta que, para viajar con ella, es un tema porque no solo es ella. Tiene que llevar enfermeros…”.

A pesar de que se le preguntó más al respecto, Sylvia Pasquel no dio más detalles sobre el tema.

Michelle Salas y su novio se conocieron en Nueva York. (Foto: Instagram / @michellesalasb)

¿Cuándo es la boda de Michelle Salas?

En febrero del año pasado, el diseñador Osmel Sousa dio algunos detalles durante una de las transmisiones de La Casa de los Famosos.

“Tengo que ir para Santo Domingo, tú sabes, que se casa la hija de Luis Miguel”, explicó el diseñador, aunque no dio más detalles. A pesar de que se especulaba que la boda sería entre junio y julio, los famosos no han dado fecha.

Asimismo, se desconoce si Luis Miguel, padre de Michelle Salas, asistirá a la boda. Esto se debe a que actualmente ‘El Sol’ se encuentra en una gira internacional con la que tiene previsto visitar la Arena CDMX a finales de noviembre.