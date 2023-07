Silvia Pinal recibe atención médica: Esto dijo su asistente sobre la salud de la actriz

En medio de la polémica entre su familia, la primera actriz Silvia Pinal recibió la visita esta semana de su doctor, quien fue captado saliendo de su hogar luego de darle atención y, aunque no quiso dar detalles de su estado de salud, quien sí lo hizo fue su asistente personal Efigenia Ramos.

Despejando cualquier tipo de preocupación –ya que también fue vista ese mismo día su hija Alejandra Guzmán–, aseguró que el motivo fue solamente para adaptar las medicinas que actualmente toma. Eduardo de Jesús Haro la atiende desde su regreso al teatro con la obra Caperucita ¡Qué onda con tu abuelita!

“Lo que les decía. Ella, a veces por su edad, presenta algunas variaciones, nosotros tenemos que estar llamado al médico para que la revise y la vea”, dijo ante las cámaras de Ventaneando. “Vino el médico, solo ajustó un poquito más su tratamiento, porque a veces yo pienso que el cuerpo no aguanta mucho medicamento y como que dice ‘hasta aquí’. Anoche ya estaba mejor, solo fue un pequeño bajón”, explicó.

Anteriormente, la empleada de la diva del cine de oro mexicano contó que su ánimo se vio perjudicado luego de que Luis Enrique Guzmán le comunicara que, tras realizarse una prueba de ADN con el menor de edad Apolo, el resultado mostró que aparentemente no es nieto de Pinal, de 91 años, lo que le generó tristeza.

Al ser cuestionada sobre la postura de Mayela Laguna, quien argumenta que Apolo sí es hijo de Luis Enrique, Ramos aseguró que “ella podrá decir lo que quiera, pero ya veremos”. Asimismo, reveló que ve al también hijo de Enrique Guzmán “un poco mejor, asimilando todo esto”.

Silvia Pinal se puso triste cuando Luis Enrique Guzmán le dijo que Apolo no es su nieto. (Foto: Instagram @luisenriquegp)

Mayela Laguna responde a Luis Enrique Guzmán sobre su hijo Apolo

Mientras que Mayela Laguna asegura que no mintió y afirmó que intenta comunicarse con su ex –de quien se separó en 2022– para hacerse una nueva prueba genética sin la presencia de familiares, abogados o la prensa, también dice que no ha obtenido respuesta porque la tiene bloqueada.

En un comunicado dudó de la procedencia o el motivo del examen realizado tras el cual el integrante de la dinastía buscó suspenderle el apoyo económico que marca la ley como parte de sus obligaciones.