Mayela Laguna asegura que su hijo sí es de Luis Enrique Guzmán: ‘Quiero hacernos otra prueba’

A finales de junio se dio a conocer que Luis Enrique Guzmán no es el padre biológico de Apolo, el pequeño de 4 años que crió con su ahora expareja, Mayela Laguna, tras realizarse una prueba de ADN.

A pesar de que ambos respondieron a través de sus representantes legales, fue Mayela Laguna la primera en ofrecer una entrevista, en la que explica cómo se enteró sobre la prueba de ADN que se hizo el hijo de Silvia Pinal y Enrique Guzmán.

¿Cómo se entera Mayela Laguna sobre la prueba de Luis Enrique Guzmán?

En una entrevista con el programa De Primera Mano, la expareja de Luis Enrique Guzmán señaló que desconoce los motivos que llevaron al papá de su hijo a realizarse una prueba de ADN para descartar su paternidad.

Luis Enrique Guzmán y Mayela Laguna cuando eran pareja. (Instagram @luisenriquegp)

La mujer admitió que ella se enteró al mismo tiempo que el público, lo cual le había caído de sorpresa. De igual forma, mencionó que lo había notado con un comportamiento extraño en las semanas previas a la publicación de su comunicado, pero no le tomó importancia.

Mayela Laguna solicita otra pureba de ADN a Luis Enrique Guzmán

Tras darse a conocer aquel comunicado, Mayela se dijo muy ofendida, pues ella está completamente segura de que Luis Enrique sí es el padre biológico de Apolo, el pequeño de 4 años, a diferencia de lo que él argumentó en el comunicado difundido por sus abogados.

“Sí es ofensivo, pero yo estoy muy enojada por el hecho que se haya hecho una prueba, que no sé cómo se la hizo, no sé dónde se la hizo, defitivamente no es una prueba real. Yo estoy 100 por ciento convencida y puedo seguir luchado como estoy luchando, y por eso estoy haciendo esto, para que quede claro que es su hijo”, compartió.

Luis Enrique Guzmán y Mayela Laguna criaron juntos a Apolo, hoy de 4 años. (Instagram / @laguzmanmx)

Incluso, dijo que le ha solicitado al padre de su hijo que se hagan otra prueba de ADN sin que exista algún intermediario, como abogados o familia, solo ellos tres. No obstante, el empresario no le responde.

“Yo lo único que quiero es hacernos otra prueba. Yo se lo he pedido por medio de mi abogado, por algunos medios porque me tiene bloqueada, que lo hagamos los tres juntos en el laboratorio que él quiera, sin abogados, sin prensa, sin nada y no me contesta”, mencionó.

¿Cómo era la relación de Luis Enrique Guzmán y Mayela Laguna antes de la prueba?

Laguna y Guzmán se encuentran separados desde 2022, aunque Mayela señaló que hubo un tiempo en el que lo volvieron a intentar, pero no funcionó.

“Sí, nosotros nos separamos desde hace tiempo, regresamos un tiempo, pero no funcionó y nos separamos. De por sí cuando regresamos cada quien estaba en su casa y nos veíamos los fines o cuando queríamos, pero no habíamos regresado a vivir juntos”, aseguró.