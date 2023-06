Luis Enrique Guzmán confirma no ser padre biológico de su hijo tras prueba genética

Luis Enrique Guzmán Pinal, hijo de Enrique Guzmán y Silvia Pinal, dio a conocer que se sometió a una prueba genética con su hijo Apolo y no hay compatibilidad biológica, por lo que desconocerá el vínculo legal que tiene con él y con la madre, Mayela Laguna.

A través de un comunicado, los abogados de Luis Enrique Guzmán informaron que al músico le crearon “un falso conocimiento” que propició “una inexistente creencia en la familia” y una “aparente expectativa de vida”.

El resultado de la prueba en genética molecular dio cero por ciento de compatibilidad entre Luis Enrique Guzmán y Apolo, por lo cual el músico no considera que deba mantener los derechos y obligaciones legales con el niño (alimentación, educación, salud..) y “se ha iniciado una acción”.

Luis Enrique Guzmán, Silvia Pinal y Sylvia Pasquel. (Edgar Negrete Lira)

Sin embargo, Luis Enrique Guzmán expresó mediante su abogado Francisco Javier Piz. que el afecto hacia el niño no desaparecerá y tampoco pretende negarle el “derecho a conocer su verdadero origen”.

“Ahora bien, esto no quiere decir que el afecto del señor Luis Enrique Guzmán Pinal para el menor desaparece, ya que el vínculo que nace desde un cariño de esta magnitud es algo que se lleva en el andar de la vida misma, pero sí debe quedar muy claro que esta unión o lazo jurídico que tiene su génesis en la filiación, misma que sólo reside entre padres e hijos y constituye un estado civil del que derivan tanto derechos como obligaciones, no es dable (viable) continuarla”, se menciona en el comunicado.

Luis Enrique Guzmán y Mayela Laguna (Instagram @luisenriquegp)

Luis Enrique Guzmán Pinal y Mayela Laguna se separaron en mayo del 2022 luego de que se filtraron algunos audios de ella hablando negativamente de su familia política y acusando maltrato del músico.

“Sí, sí estamos separados. Yo me fui de su casa hace un mes con lo de los audios, ya para que se sepa, para que no anden diciendo cosas que no son”, admitió ella para el programa de televisión De Primera Mano.