Apollo’s Pizza: La pizzería que abrió Luis Enrique Guzmán Pinal y lleva el nombre de su hijo

Luis Enrique Guzmán Pinal, hijo del cantante Enrique Guzmán y la actriz Silvia Pinal, ha trabajado como compositor y DJ durante dos décadas, aunque también abrió una pizzería llamada Apollo’s, la cual lleva el nombre de uno de sus hijos, a quien recientemente le hizo una prueba de ADN en la que el resultado indica que no tienen compatibilidad genética, es decir, no es su papá.

La pizzería Apollo’s fue fundada por Guzmán y su expareja Mayela Laguna (madre de Apolo) en mayo de 2021. La pareja se casó en 2018 y se separó en 2022 (antes de una reconciliación) luego de la filtración de unos audios y que él fue señalado por supuesta violencia doméstica.

Alejandra Guzmán y Silvia Pinal en Apollo's. (Foto: Instagram / @apollospizza).

Según explicó Luis Enrique en un encuentro con medios en ese entonces, decidieron abrirlo ante la escasez de trabajo durante la pandemia:

“Es el patrimonio de nuestro hijo Apolo y queremos sacar adelante los huecos para que la familia tenga también sus entradas y que todos estemos bien, aunque no haya escenarios, teatros, ni cines, pues todavía podemos darle gusto a la gente haciéndole unas buenas pizzas... Para mí este negocio ya tiene unos años, más de 20 años que lo estoy queriendo empezar”.

Apollo's Pizza abrió en mayo de 2021. (Foto: Instagram / @apollospizza).

Según relató, inicialmente había planeado inaugurar el negocio con sus padres y su hermana Alejandra Guzmán, pero ante los escándalos mediáticos que han enfrentado, prefirió no hacerlo, sin embargo, su familia ha ido en varias ocasiones al negocio al sur de la CDMX e incluso se exhibe un cuadro que les hizo la cantante.

El lugar tiene un cuadro elaborado por Alejandra Guzmán. (Foto: Instagram / @apollospizza).

Silvia Pinal en Apollo’s Pizza

En junio de 2021, Silvia Pinal fue a la pizzería de su hijo con su familia y conversó con medios de comunicación:

— ¿Qué le parecieron las pizzas?

— ¿Las pistas?

— No, que qué le parecieron las pizzas.

— Ah, riquísimas, no quedó nada, mira.

En ese entonces, la diva del cine dijo que Apolo es su nieto favorito, a quien incluso se ha mencionado como su posible heredero:

“Ay sí, tiene mucho cariño por mí y eso me encanta. Es un muchachito muy lindo y me quiere mucho, casi casi como a su mamá. Por supuesto, no me dejan cargarlo, miserables. Estas viejas lo agarran y se lo llevan”, agregó antes de soltar una carcajada.

El 24 agosto de 2022, Mayela reinauguró la pizzería con remodelaciones y un nuevo menú, afirmó a medios de comunicación que la pagaría la renta del lugar a Silvia Pinal, ya que explicó que ella era la propietaria del local.

¿Cuánto cuesta comer en Apollo’s Pizza?

Este restaurante lleva como logo una imagen de una nave espacial, en referencia a la de Apolo que llegó a la luna.

Ofrece varias pizzas en un rango de 40 (rebanada) a 300 pesos (grande): 4 quesos, hawaiana, margarita, mexicana, pepperoni, diávola, pancetta, pera al vino tinto, prosciutto y espinaca.

Hay otras especialidades por como Toscana (papa cambray horneada con paprika) o vegetarianas (champiñón, espinaca, cherry y arándano) o de berenjena.

Apollo's Pizzas tiene varias especialidades desde 40 pesos. (Foto: Instagram / @apollospizza).

También tiene varios tipos de pastas por alrededor de 120 pesos: Alfredo, boloñesa, cuatro quesos, hawaiana, puttanesca y primavera.

Como entradas, sirven empanadas (40 pesos), ensaladas (95 pesos) o papa al horno (90 pesos).

Para acompañar, tienen vinos por copeo (80 pesos) o botella (380 pesos), también jarra de clericot (350 pesos), cervezas (50 pesos), refrescos y agua del día (15 pesos).

Menú de Apollo's Pizza, en CDMX. (Foto: Instagram / @apollospizza).

¿Dónde? Avenida Camino Desierto De Los Leones 73, Col, San Ángel, Ciudad de México, CDMX.