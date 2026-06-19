¿Fan del pato Merlín? Unidad de Fauna Silvestre alerta por posible compra y abandono de patos

Durante los eventos relacionados con el Mundial de Futbol 2026, un pato llamado Merlín captó la atención de las personas por llevar una playera de la selección mexicana. El ‘boom’ de esta nueva celebridad ha prendido las alarmas en la comunidad animalista, por los temores de que la popularidad de Merlín pueda significar un incremento en la compra y el posterior abandono de patos.

Merlín, un pato de 2 años, saltó a la fama recientemente cuando fue visto con su playera mundialista en la Ciudad de México. Sin embargo, ya era considerado una especie de “celebridad local”, porque usualmente acompaña a su dueña, Carla Gómez, a vender aguas y refrescos en un carrito en la zona de la Alameda Central y el Palacio de Bellas Artes.

Mientras el patito Merlín se gana los corazones de los internautas y se vuelve una mascota no oficial del Mundial 2026, autoridades encargadas del bienestar animal y algunos rescatistas de animales han expresado su preocupación.

La Unidad de Rehabilitación de Fauna Silvestre Pachuca publicó que el riesgo de que animales como el pato Merlín se hagan famosos en redes sociales, es que el efecto negativo está en la compra de mascotas no convencionales por parte de dueños no responsables.

“Los animales no necesitan dueños por moda, necesitan dueños responsables. Si vas adquirir un pato, infórmate primero sobre todas las necesidades” del animal, señala.

La Unidad de Fauna Silvestre destacó que en sus instalaciones recibe constantemente patos abandonados, así como otros animales.

“Los patos como todos los animales, NO son regalos, NO son juguetes ni una mascota que se puede abandonar cuando crece o las necesidades de sus cuidados cambian”, destaca en su publicación.

Mariam Leal, una joven que tiene un pato llamado Gansito y cuya cuenta de TikTok tiene más de 760 mil seguidores, señaló que la popularidad de los patos por lo ocurrido en el Mundial 2026 llevará a que más gente quiera elegir a este tipo de animal como mascota.

Por ello, destaca que los patos son una responsabilidad a largo plazo, ya que viven hasta 10 años según su calidad de vida, requieren espacios amplios y agua limpia para su vida diaria. Además, los patos son animales sociales y necesitan vivir en grupo.

A ello se suman los gastos en alimentos nutritivos para patos. La joven también destacó que encontrar a un veterinario especializado en patos o en fauna silvestre puede ser complicado, por lo que ello eleva los costos de consultas, medicamentos, medicinas, estudios clínicos, etcétera.

“Algo que me preocupa es que cada vez que un animal se vuelve una moda, aumentan los casos de abandono. Muchas personas terminan comprándolos por impulso y después al descubrir todo lo que implica cuidarlos, terminan regalándolos, abandonándolos en parques, lagos o lugares donde haya agua”, pero ello no asegura la supervivencia de estos animales, pues cualquier animal doméstico abandonado tiene pocas probabilidades de adaptación y supervivencia.

Asimismo, la MVZ Karen Matus, cuya cuenta de Instagram oficial es Medicina Aviar Guadalajara, emitió sus recomendaciones para quienes de pronto se han vuelto ‘fan de los patos’ por la fiebre mundialista.

¿Qué pasó con los patos de Lago Huayamilpas en CDMX?

Apenas el 3 de junio, la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial (PAOT) de la Ciudad de México informó que acudió a revisar un reporte interpuesto por la ciudadanía, donde se exigía la atención a los patos domésticos que se encuentran en el lago del Parque Ecológico Huayamilpas, en Coyoacán.

Un total de 17 patos domésticos que viven en dicho lago fueron resguardados y llevados a instalaciones de Bienestar Animal, en Cuemanco, donde estarán de manera temporal mientras se lleva a cabo la limpieza del lago.