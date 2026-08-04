Avance científico

La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) aprobó en México el uso de nipocalimab, el primer anticuerpo monoclonal humano bloqueador de FcRn enfocado en el tratamiento de la miastenia gravis, una enfermedad autoinmune crónica que altera la comunicación neuromuscular. Bajo el liderazgo de Jorge Caridad, Johnson & Johnson consolidó esta innovación en el mercado nacional tras impulsar la investigación clínica en el país durante más de dos décadas para atender enfermedades con necesidades médicas no cubiertas.

La autorización sanitaria se fundamentó en los resultados del estudio VIVACITY-MG3, el cual demostró un control continuo de los síntomas durante 24 semanas y sostuvo sus beneficios hasta por 96 semanas en su fase de extensión abierta, logrando además una reducción de hasta 75 por ciento en los niveles de autoanticuerpos desde la aplicación de la primera dosis.

Inyectan 3 mdd

La plataforma Soy Más, dirigida por Alberto Saracho Martínez, incorporó a INVEX como inversionista estratégico tras concretar el cierre de una ronda de capital por 3 millones de dólares.

La operación, realizada a través de la división Promoción de Inversiones de INVEX, sumó esta participación a una estructura accionaria donde ya figuran firmas como Genworth Financial de México y Profuturo Capital.

La compañía destinará los recursos al fortalecimiento de su plataforma digital, la optimización de sus herramientas tecnológicas y el desarrollo de nuevos productos diseñados para personas mayores de 50 años.

Posicionada como el primer ecosistema digital en América Latina especializado en la llamada economía plateada, Soy Más mantiene alianzas operativas con más de 60 empresas de diversos sectores.

En el mercado mexicano, este nicho abarca a más de 30 millones de personas, equivalentes a cerca del 23 por ciento de la población del país, en un contexto donde diariamente más de 4 mil mexicanos cumplen 50 años y donde se prevé que para 2050 cuatro de cada diez latinoamericanos superen esa edad, elevando la demanda de servicios de banca, salud, vivienda y patrimonio.

Discrepancia en números

En el sector de telecomunicaciones ha generado cuestionamientos la discrepancia entre el tamaño de mercado que reporta BAIT al regulador y el comunicado a los inversionistas. De acuerdo con el Reporte de Datos del Sector de Telecomunicaciones correspondiente al cuarto trimestre de 2025, BAIT alcanza las 15.5 millones de líneas, equivalente al 58.8 por ciento de su base informada al mercado financiero, a diferencia de América Móvil, AT&T y Telefónica, cuyas variaciones no superan el 10 por ciento. La diferencia radica en los criterios metodológicos: mientras la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) contabiliza como línea activa aquella con tráfico de voz en los últimos 90 días, BAIT contempla un periodo de seis meses e implementa un mecanismo de “prueba de vida” ajeno al estándar regulatorio. Analistas del sector advierten que este contraste altera significativamente la participación de mercado de la empresa y la narrativa sobre su escala como uno de los principales operadores móviles virtuales a nivel global, abriendo un debate sobre la consistencia informativa e implicaciones en la confianza de los inversionistas.

Blindaje cervecero

En el marco del Día de la Cerveza, Cerveceros de México presentará “El Lado C de la Cerveza”, una iniciativa enfocada en visibilizar el impacto del sector a través de seis ejes: Consumo Consciente, Contribución, Cuidado del Medio Ambiente, Comunidad, Cultura y Compromiso.

La agroindustria cervecera aporta 1.5 por ciento del PIB nacional, activa 168 actividades económicas en más de 20 estados y genera más de 715 mil empleos directos e indirectos. Este ecosistema ha consolidado a México como el cuarto productor mundial de cerveza, destacando que 73 por ciento de sus insumos proviene de proveeduría nacional.

Karla Siqueiros, directora general de Cerveceros de México, señaló que el programa refleja el desarrollo económico del país impulsado desde el campo hasta la mesa, reforzando además la postura del sector frente a la prevención del consumo de alcohol en menores de edad.

En materia de sostenibilidad, la industria reporta el uso de 1.6 litros de agua por cada litro de cerveza producido, la comercialización del 43 por ciento de su volumen en envases retornables y el uso de energía limpia en más del 75 por ciento de sus operaciones, con el objetivo de alcanzar la neutralidad de carbono en 2040.