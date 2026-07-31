Inicia HYCSA obras en el Mante

Grupo HYCSA, encabezado por Ramón Casanova, inició la modernización del Libramiento de Mante, un proyecto carretero con una inversión de mil 313.82 millones de pesos que contempla la intervención de 13.88 kilómetros de vialidad.

La obra ampliará de dos a cuatro carriles distintos tramos de las carreteras federales México 80 y México 85, además del propio libramiento. También incluirá entronques, alumbrado, señalamiento y estructuras sobre cauces de agua.

El proyecto parte de una visión sostenible a largo plazo. Grupo HYCSA participará en la construcción, operación, conservación y mantenimiento de la infraestructura durante 50 años, lo que permitirá vincular las decisiones técnicas iniciales con su desempeño, seguridad y calidad de servicio durante las siguientes décadas.

La sostenibilidad también estará presente en el desarrollo de la obra, con medidas para proteger la biodiversidad, conservar los recursos naturales y prevenir y mitigar impactos ambientales.

El Libramiento de Mante facilitará el traslado de carga hacia Tampico y el Puerto de Altamira, mejorará la movilidad urbana y apoyará a la industria agrícola y cañera de la región.

Con este proyecto, la empresa fortalece su posición como desarrollador integral de infraestructura sostenible, con la capacidad técnica, financiera y operativa necesaria para ejecutar obras que impulsen la competitividad regional y generen beneficios duraderos para las comunidades.

El nuevo ciclo Fintech

La industria fintech deja atrás la etapa en la que el crecimiento acelerado era suficiente para atraer inversión y ganar mercado. Hoy, el sector enfrenta un escenario distinto, donde la prioridad es demostrar la solidez de los modelos de negocio y la capacidad de generar resultados financieros sostenibles. El número de usuarios ya no es el principal referente; ahora el mercado exige rentabilidad, eficiencia y una propuesta de valor clara.

Bajo esa visión, Grupo Klu, dirigido por Alberto Djemal, ha consolidado un modelo basado en la medición de cada una de sus líneas de negocio y en el desarrollo de soluciones con valor para las empresas.

Esa estrategia le ha permitido construir un ecosistema financiero rentable y preparado para una nueva etapa del sector, en la que prevalecerán las compañías capaces de equilibrar innovación, capital inteligente y crecimiento sostenible. Esto refleja un cambio en las prioridades de inversionistas y participantes de la industria.

¡Pantallas rompen récords!

En el Hot Sale 2026, del 24 de mayo al 6 de junio, la venta de televisores en México creció 34 por ciento en unidades y 39 por ciento en valor anual debido a la justa mundialista, según Circana. La categoría fue la cuarta con mejor desempeño tecnológico, impulsada por pantallas de 65, 75, 85 y 95 pulgadas o más y tecnología MiniLED.

En este entorno, TCL reportó un alza de 175 por ciento en valor de ventas y 171 por ciento en unidades, capturando 8.5 puntos porcentuales más de participación de mercado, al subir de 9 por ciento en Hot Sale 2025 a 17 por ciento en 2026, empatando el tercer puesto.

“El crecimiento de 8.5 puntos porcentuales en valor que reporta Circana es el resultado de haber puesto la máxima innovación al alcance de los aficionados mexicanos”, afirmó Santiago Ennis, CMO de TCL México.