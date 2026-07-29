Relevo en Grupo Maya

Grupo Mundo Maya designó al General de División Diplomado de Estado Mayor Ricardo Flores González como su nuevo Director General. El militar, con 47 años de trayectoria en las Fuerzas Armadas Mexicanas y experiencia en la Secretaría de la Defensa Nacional, liderará la siguiente etapa de la empresa pública en México. La compañía administra 12 aeropuertos, incluyendo el Aeropuerto Internacional de Tulum, así como terminales en Campeche, Chetumal, Palenque, Puebla, Uruapan, Nogales y Nuevo Laredo.

Actualmente la infraestructura operativa de Grupo Maya suma siete hoteles cercanos a zonas arqueológicas del sureste mexicano, cuatro parques turísticos, dos museos y una red de estaciones de combustible para aviación y transporte terrestre.

Como parte del Plan Tulum Renace anunciado por la presidenta Claudia Sheinbaum, la firma implementará el acceso gratuito al Parque del Jaguar y tarifas de 80 pesos para visitantes nacionales y 265 pesos para extranjeros en la Zona Arqueológica. El grupo fortalece su modelo tras la renovación de marca realizada en 2025 para consolidar la conectividad turística alrededor del Tren Maya.

Ascenso clave en Dow

Dow anunciará el nombramiento de Mauricio Alvarado como nuevo Country Manager para México, responsabilidad que sumará a su cargo actual como director de Comunicación y Asuntos Públicos para Argentina, Colombia, México, Perú, Centroamérica y el Caribe.

El directivo ha desarrollado una trayectoria de más de diez años dentro de la compañía en áreas de comunicación corporativa, sustentabilidad, asuntos públicos y gestión de grupos de interés. Su designación busca conectar las prioridades de negocio con el entorno industrial e institucional del país.

Desde esta posición, Alvarado representará la agenda corporativa en México, coordinará las unidades operativas y colaborará con los liderazgos locales y regionales para ejecutar la estrategia global orientada a agilizar la operación. Para Dow, la plaza mexicana representa un mercado estratégico debido a su capacidad manufacturera, la calidad de su talento y la integración comercial dentro de las cadenas industriales de Norteamérica y América Latina.

Sinergias reales

Un año después de incorporar Solistica, TRAXION ofrece un ejemplo de cómo una adquisición puede fortalecer la competitividad cuando existe una estrategia clara. Bajo la dirección de Aby Lijtszain, la empresa superó las proyecciones iniciales de sinergias y consolidó una plataforma logística con mayor cobertura y capacidad operativa. El contexto explica parte de la relevancia del resultado: la logística enfrenta presión sobre los costos y cadenas de suministro cada vez más complejas. En ese escenario, la compañía reportó un crecimiento de 36.2 por ciento en ingresos consolidados y un incremento de 124.1 por ciento en el segmento de logística y tecnología. Más que el cierre de una operación corporativa, la integración refleja una apuesta por fortalecer capacidades y construir una estructura preparada para competir en un mercado cada vez más exigente.

Innovación en salud

Mientras gran parte de la industria farmacéutica concentra sus esfuerzos en descubrir nuevas moléculas, empresas como Synthon, que opera en México desde 2010 y hoy identifica al país como uno de sus mercados estratégicos por su crecimiento y potencial, han encontrado otra ruta para innovar: perfeccionar la investigación en bioequivalencia mediante inteligencia artificial, evidencia del mundo real y modelos regulatorios armonizados. Esta visión no solo acelera el desarrollo de nuevos tratamientos, sino que fortalece la competitividad internacional de la compañía y contribuye a que mercados como México tengan acceso más rápido a medicamentos de alta calidad. La innovación, en este caso, no se mide únicamente por la creación de nuevos productos, sino por la capacidad de generar evidencia científica sólida que reduzca costos, mantenga los más altos estándares de calidad y haga más eficiente todo el proceso de desarrollo farmacéutico. Esa combinación de ciencia, inversión y eficiencia explica por qué la investigación en bioequivalentes se ha convertido en un activo estratégico para la industria de la salud.