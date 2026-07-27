Nueva planta de Omnilife-Chivas

Grupo Omnilife-Chivas, encabezado por su presidente Amaury Vergara, consolidará su expansión en Estados Unidos con la construcción de una planta de manufactura y oficinas corporativas en Allen, Texas, proyecto que requirió una inversión de más de 64 millones de dólares.

Este movimiento no es reactivo a la política comercial del gobierno de Estados Unidos, ya que tiene años en los planes de expansión, pero en la actualidad permitirá a la compañía mexicana hacer frente a los posibles aranceles anunciados. La nueva planta en territorio estadounidense ayudará a Omnilife a brincar las tarifas y evitar el sobreprecio de 25 por ciento de exportación.

Esta operación en el extranjero fortalecerá la planta de Guadalajara ubicada en El Salto, Jalisco. Actualmente, la fábrica jalisciense de 50 mil metros cuadrados se mantiene como la principal infraestructura de Grupo Omnilife, con una capacidad de 300 millones de piezas anuales de líquidos, polvos, gomitas y plásticos. Todo lo anterior contribuirá además, a que más familias en el mundo mejoren su salud. Tome nota.

Talento en dólares

El mercado de trabajadores remotos y freelancers en México crece a tasas superiores a 30 por ciento anual, impulsado por el nearshoring y la contratación de talento latinoamericano por parte de empresas en EU y Europa. Cada vez más personas cobran en dólares mientras viven y gastan en pesos, aunque recibir esos ingresos aún implica intermediarios, conversiones automáticas y comisiones poco visibles que reducen entre 3 y 8 por ciento el monto. Para atender ese problema llega Morse, una plataforma financiera de Avian Labs enfocada en profesionistas con ingresos globales, que eligió México como su principal mercado de entrada en América Latina. La empresa respaldada por talento que colaboró en Monzo, el banco digital más grande de Reino Unido, ha levantado 20 millones de dólares para ofrecer acceso a la red ACH de Estados Unidos, permitiendo recibir pagos como si fueran locales y reducir el costo de las transferencias internacionales en un mercado de alto potencial de crecimiento

Anuncios con IA

En el marco de la octava edición de Open Finance 2050, Hugo César Camou Campoy, CFO de Grupo ISA, expuso cómo la inteligencia artificial, el análisis de datos y la integración entre medios físicos y digitales redefinen la publicidad exterior. Durante un panel con Erika Quezada, CEO y CoFundadora en Finvero, el directivo detalló que la firma evoluciona hacia un modelo publicitario programático para conectar marcas con audiencias en espacios estratégicos. En México, Grupo ISA mantiene presencia en los sistemas de Metro de la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, en los principales aeropuertos del país, centrales de autobuses y vialidades de la capital, mientras impulsa su expansión hacia una red nacional de espectaculares. Camou señaló que el uso de datos permite avanzar de la medición por impactos a un esquema enfocado en resultados tangibles. Asimismo, destacó que la tecnología de datos contribuye a desarrollar modelos de evaluación crediticia para personas sin historial bancario, impulsando la inclusión financiera mediante la colaboración entre la industria publicitaria y el sector financiero.