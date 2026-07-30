Cobre recluta en México

Cobre, plataforma de pagos empresariales en Latinoamérica fundada por Jose Vicente y Felipe Gedeón, anunció la incorporación de Brian Siu como Chief Revenue Officer (CRO). En este rol, Siu liderará la estrategia comercial de la compañía en la región, con foco en el crecimiento de clientes corporativos y el fortalecimiento del equipo comercial.

El nombramiento llega en un momento de consolidación para Cobre. Tras procesar más de 17 mil millones de dólares en transacciones durante 2025, el doble de lo registrado en 2024, la compañía enfrenta una demanda creciente de soluciones de pago inmediato por parte de empresas en toda la región.

Siu acumula más de una década construyendo y escalando negocios fintech en América Latina. En la fintech Jeeves, donde ingresó como primer empleado en México y escaló hasta ser General Manager de Latinoamérica, lideró las operaciones en México, Colombia y Brasil, mercados que concentraron la mayor parte del negocio global de la compañía. Durante su gestión, desplegó más de 150 millones de dólares en líneas de crédito B2B.

Anteriormente, lideró el área de desarrollo de negocio en Covalto, fintech respaldada por Goldman Sachs y QED, y fue cofundador de Krédito, plataforma de financiamiento B2B en Colombia.

La incorporación de Siu también responde al crecimiento que Cobre ha registrado en México, uno de sus mercados prioritarios en la región.

Aprietan paso en ESG

Arca Continental, que preside Jorge Humberto Santos Reyna y dirige Arturo Gutiérrez Hernández, acaba de marcar un nuevo máximo, pues fue incluida por duodécima ocasión en la FTSE4Good Index Series, de FTSE Russell, firma de índices vinculada a la Bolsa de Valores de Londres, y alcanzó el score más alto de su historia, con lo que se colocó dentro del top 5 por ciento global de la industria de alimentos y bebidas.

El dato llega justo cuando la compañía celebra 100 años de historia como el primer embotellador de Coca-Cola en México y refuerza una racha de reconocimientos internacionales. Ahí están su séptimo año consecutivo en el Dow Jones Best-in-Class MILA Pacific Alliance Index, su presencia en la CDP Supplier Engagement A-List y el cuarto año dentro del Anuario de Sostenibilidad de S&P Global.

Kubo Financiero, visión

El mensaje de Kubo Financiero en el Open Finance 2050, organizado por Mario Hernández y Érika Quezada, refleja un cambio de fondo dentro del ecosistema fintech mexicano y un paso firme hacia la inclusión financiera que también se impulsa desde Palacio Nacional. Después de años en los que el crecimiento acelerado marcó la agenda del sector, la prioridad ahora apunta hacia la rentabilidad, la calidad del crédito y la sostenibilidad del negocio. La visión expuesta por su próximo director general, Gerardo Piña, plantea que el verdadero valor de una institución financiera no reside en acumular usuarios, sino en construir un modelo capaz de generar utilidades sin sacrificar una originación responsable. Si esa estrategia se acompaña de mayor educación financiera, inversión tecnológica de punta y un marco regulatorio que favorezca la inclusión sin descuidar la estabilidad, Kubo podría convertirse en un referente de la nueva etapa que comienza para las fintech en México.

IA mexicana

Púrpura AI, la firma fundada y dirigida desde México por Guillermo Garza, fue reconocida por la revista especializada CIO Review como la Mejor Solución de Análisis de Datos en Latinoamérica 2026, un reconocimiento otorgado por su capacidad para transformar datos en decisiones de negocio mediante inteligencia artificial.

La empresa durante el último año incrementó 37 por ciento sus ingresos y, a través de su plataforma, ha contribuido a que sus clientes generen ahorros superiores a 300 millones de pesos, resultado de una mejor toma de decisiones, optimización de inventarios, mayor eficiencia operativa y reducción de tiempos de análisis.

Su propuesta, denominada “Torre de Control”, combina inteligencia artificial, modelos predictivos y reglas de negocio para identificar riesgos, coordinar acciones y anticipar escenarios en tiempo real. Bajo un enfoque de Inteligencia de Decisión, la plataforma no se limita a mostrar indicadores, sino que ayuda a las organizaciones a decidir qué hacer y cuándo hacerlo.

De acuerdo con la compañía, las organizaciones que implementan esta metodología recuperan, en promedio, cinco horas semanales del tiempo de sus gerentes, al reducir significativamente el tiempo dedicado al análisis y elaboración de reportes.