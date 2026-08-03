Nace gigante legal

Hogan Lovells y Cadwalader, Wickersham & Taft formalizaron su combinación para dar origen a Hogan Lovells Cadwalader, calificada como la mayor fusión en la historia del sector jurídico internacional. Nos dicen que la nueva entidad, Hogan Lovells Cadwalader, comenzará a operar de inmediato posicionada entre los cinco principales bufetes del mundo por volumen de ingresos, con una facturación superior a 3 mil 900 millones de dólares, basada en el desempeño de 2025 de ambas firmas, respaldada por 3 mil 200 abogados y más de 900 socios con presencia en 18 países.

“Durante el proceso hacia esta fusión, ha destacado nuestra ambición compartida de ofrecer un servicio excepcional al cliente en un sector jurídico en constante evolución, atrayendo y desarrollando el mejor talento legal y apostando firmemente por la innovación y la transformación digital”, señaló Miguel Zaldívar, ex CEO de Hogan Lovells y quien asumirá la dirección general de la entidad combinada.

En el mercado mexicano, donde la firma acumula más de 75 años de trayectoria con oficinas en la Ciudad de México y Monterrey, la integración Hogan Lovells Cadwalader fortalece la atención a clientes como Walmart Client Group, Amazon, Ford, Samsung Electronics, TC Energy, Royal Philips Group, Bristol Myers Squibb, Alstom Group, Frontera México Generación y Goldcorp.

Esta oferta consolidada de la nueva empresa amplía su alcance técnico en industrias como servicios financieros, tecnología, energía, infraestructura, bienes raíces y ciencias de la vida, maximizando sus capacidades en banca, fusiones y adquisiciones, arbitraje internacional y litigios estratégicos.

Blindaje al T-MEC

En el marco del 250 aniversario de la Independencia de Estados Unidos, el embajador Ronald Johnson destacó que la integración bilateral con México se consolida en su punto más sólido y estratégico. A su vez, el secretario de Relaciones Exteriores de México, Roberto Velasco, enfatizó la historia compartida por ambas naciones y la oportunidad de fortalecer la alianza geopolítica para posicionar a Norteamérica como la región más competitiva del mundo. Presente en la conmemoración, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), José Medina Mora, afirmó que el sector privado de ambos países coincide con esta perspectiva y celebró la ratificación de la vigencia del T-MEC por al menos diez años más, un hito que otorga certeza a las inversiones transfronterizas. La agenda conjunta priorizará la protección del empleo a ambos lados de la frontera, la optimización de las cadenas de suministro y la atracción de nuevos flujos de capital a la región.

Cerrar el paso ilegal

En el sector de juegos y sorteos del país, a través de la Asociación de Permisionarios y Proveedores de la Industria del Entretenimiento y Juegos de Apuesta en México (AIEJA), de Miguel Ángel Ochoa, existe respaldo a las acciones del gobierno federal, así como de la Secretaría de Gobernación y la la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y del Servicio de Administración Tributaria para combatir la operación de máquinas tragamonedas ilegales. Para el organismo, el combate al juego clandestino responde a una estrategia para contener actividades vinculadas con estructuras delictivas que afectan la seguridad pública, la recaudación fiscal y la confianza de quienes invierten conforme a la ley.

La AIEJA sostiene que las llamadas maquinitas ilegales no representan al sector formal, el cual opera bajo controles contra el lavado de dinero, supervisión permanente y obligaciones fiscales. Por ello, la AIEJA considera que el fortalecimiento del marco jurídico y la colaboración permitirán construir un entorno con mayor certeza para la inversión, proteger a los ciudadanos y consolidar un mercado donde prevalezcan la transparencia, la competencia equitativa y el Estado de derecho.

Talento del sureste

La Universidad Anáhuac Mayab, ubicada en Mérida, llevó a cabo una nueva edición del Festival Prisma, iniciativa impulsada desde 2022 por los alumnos de la Licenciatura en Diseño Multimedia para integrar creatividad y tecnología en entornos interactivos, experiencias audiovisuales y animación.

Para el evento de este año, la institución coordinó una colaboración con Pablo García, gerente regional de Negocios en México de ViewSonic, fabricante de soluciones edtech, para realizar un espectáculo de video mapping con proyectores láser que exhibió los proyectos del alumnado.

El objetivo central es consolidar un centro de conexión audiovisual para el sureste mexicano y América Central que apoye la producción de estados como Chiapas, Tabasco, Veracruz, Campeche, Quintana Roo y Yucatán.

La Universidad Anáhuac Mayab cuenta con una oferta de 30 licenciaturas y una matrícula de casi 8 mil estudiantes procedentes de 27 países, impulsando el talento joven nacional.