La gripe aviar H5 ya está en todo el mundo: Australia confirma primer caso en un ave migratoria muerta

La gripe aviar H5 se está propagando a nivel mundial entre las aves y afectando a mamíferos como el ganado vacuno.

Australia notificó su primer caso continental de gripe aviar H5, lo que marca la propagación del virus mortal a todos los continentes del planeta.

La cepa fue hallada en un ave marina migratoria muerta en una zona remota de Australia Occidental, según declaró Julie Collins, ministra de Agricultura del país, en una rueda de prensa celebrada el sábado en Canberra. Actualmente no hay indicios de infecciones en aves de corral, añadió.

La gripe aviar H5 se está propagando a nivel mundial entre las aves y afectando a mamíferos como el ganado vacuno y las focas. La infección en Australia genera preocupación por posibles brotes entre las aves de corral y el ganado. Los casos en humanos siguen siendo poco frecuentes y se deben principalmente al contacto cercano con animales infectados.

“Todos sabíamos que no podíamos estar libres de la gripe aviar para siempre”, dijo Collins.

El ave muerta, un págalo pardo, fue hallada en una zona aislada cerca de la ciudad de Esperance, en la costa sur de Australia Occidental. Un segundo ejemplar, un petrel gigante del sur, encontrado en el mismo lugar, también se sospecha que está infectado con el virus, según indicó Collins.

¿Por qué preocupa la llegada de la gripe aviar H5 a Australia?

La gripe aviar H5 provoca enfermedades graves y altas tasas de mortalidad en las aves, según indicó Collins en un comunicado. Entre las aves infectadas, la enfermedad puede causar muerte súbita, una drástica disminución en la producción de huevos, hinchazón de la cabeza y el cuello, dificultades respiratorias y, en ocasiones, síntomas neurológicos como pérdida de coordinación, según el comunicado.

Las especies implicadas en el brote de Australia sugieren que el virus probablemente llegó a la Australia continental a través de los movimientos de la fauna del Océano Austral, dijo Jane Younger, profesora titular del Instituto de Estudios Marinos y Antárticos de la Universidad de Tasmania.

“Deberíamos estar especialmente preocupados por las colonias vulnerables de aves marinas y las poblaciones de focas peleteras australianas”, dijo Younger. “Se trata de un hecho grave para la fauna australiana”.

Se han detectado casos del virus en más de 700 explotaciones lecheras solo en California y se ha extendido a al menos 16 estados desde que se identificó por primera vez en el ganado vacuno en Estados Unidos en 2024.