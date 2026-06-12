OMS alerta que brote de ébola ‘devasta’ el Congo: ‘Magnitud es mayor de lo que se está detectando’

La OMS detectó distintas causas por las que aumenta los casos de ébola en El Congo.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) dijo este viernes que el brote de ébola en el este de la República Democrática del Congo (RDC) sigue expandiéndose, tanto en número de casos como en extensión geográfica, y prometió que seguirá apoyando al gobierno y a las comunidades afectadas para detener su avance.

“Casi a diario se identifican casos en nuevas zonas sanitarias, lo que refleja que la magnitud real es probablemente mayor de lo que se está detectando, así como la alta movilidad de la población” dijo por teleconferencia desde Ituri (el mayor foco de la epidemia) el jefe de la Unidad de Epidemiología de la OMS, Olivier le Polain,

Según datos del Ministerio de Salud congoleño, hasta el jueves se habían registrado 676 casos confirmados, de los cuales 136 han fallecido.

Polain dijo que aunque los profesionales sanitarios locales tienen experiencia en el manejo del ébola, la respuesta se ve obstaculizada por la alta movilidad de la población, por un sistema sanitario débil y la permanente inseguridad provocada por los grupos armados que operan las provincias afectadas de Ituri, Kivu del Norte y Kivu del Sur.

Nuevo brote de ébola es devastador: OMS

El representante de la OMS relató que en Ituri está observando que este brote epidémico tiene un impacto devastador en el terreno.

La OMS y otros operadores humanitarios en la zona temen que el virus responsable del actual brote -que se corresponde con la cepa de Bundibugyo, de la familia del ébola y para el cual no hay vacuna ni tratamiento específico -se propague hacia zonas más urbanas o cruce fronteras con mayor intensidad.

En Uganda, el segundo país con más casos de ébola, se han detectado 19 contagios, incluyendo 14 casos que se consideran importados de la RDC y entre los que hay dos muertos.

La OMS indicó que está brindando apoyo en varios frentes, incluyendo ampliación de la vigilancia sanitaria, reforzamiento de laboratorios, participación comunitaria, prevención de infecciones y atención clínica.

Sin embargo, Polain reconoció que sigue habiendo “puntos ciegos” en áreas de alto riesgo y aún no se conoce con precisión la tasa real de mortalidad ni las características clínicas completas de este brote de ébola.