Ébola ‘avanza’: República Democrática del Congo registra 452 casos y 82 muertes

¿Qué está pasando con el ébola? RDC confirma 452 casos y 82 muertes. (EFE)

Las autoridades de la República Democrática del Congo (RDC) elevaron a 452 los casos confirmados del brote de ébola declarado en el este del país el pasado 15 de mayo. La cifra incluye 82 fallecimientos y mantiene la preocupación por una “transmisión comunitaria rápida y continuada”.

En su más reciente boletín epidemiológico, difundido la noche del jueves, el Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) de la RDC informó que el balance incorpora 71 nuevos casos confirmados en las últimas 24 horas previas a la publicación del reporte.

Además, 258 pacientes permanecen hospitalizados o en aislamiento, mientras que el número de personas recuperadas aumentó a ocho, una más respecto al informe anterior.

Las autoridades sanitarias precisaron que el brote de ébola afecta ya a 25 zonas de salud.

Por otra parte, el rastreo epidemiológico permitió identificar al 57.8 por ciento de los contactos de los casos confirmados, mientras que la tasa de letalidad ronda el 18 por ciento.

Ituri concentra la mayoría de los contagios

La provincia de Ituri, ubicada en la frontera con Uganda y Sudán del Sur, continúa como el principal foco de la epidemia.

De acuerdo con el informe oficial, esta región concentra 424 de los 452 casos confirmados.

En tanto, las provincias orientales de Kivu del Norte y Kivu del Sur registran 25 y tres contagios, respectivamente.

Uganda reporta casos importados de ébola

La epidemia también alcanzó territorio ugandés, donde las autoridades sanitarias detectaron 19 contagios y dos fallecimientos.

Los dos decesos corresponden a casos importados desde la República Democrática del Congo.

Ante el avance de la enfermedad, el Gobierno de Uganda anunció el pasado 27 de mayo el cierre temporal de la frontera con la RDC.

Brote corresponde a la cepa Bundibugyo

El actual brote está relacionado con la cepa Bundibugyo del virus del ébola.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), esta variante presenta una tasa de letalidad que oscila entre el 30 y el 50 por ciento.

La OMS también indicó que actualmente no existe una vacuna autorizada ni un tratamiento específico contra esta cepa.

El organismo internacional considera que el riesgo sanitario es alto en África subsahariana, aunque mantiene una evaluación de riesgo bajo a escala global.

La OMS estima que el virus comenzó a circular en Ituri cerca de dos meses antes de la declaración oficial del brote.

El pasado 17 de mayo, la organización catalogó la situación como una “emergencia de salud pública de importancia internacional”.

¿Cómo se transmite el ébola?

El virus del ébola se transmite por contacto directo con fluidos corporales de personas o animales infectados.

La enfermedad provoca fiebre hemorrágica grave y puede causar síntomas como vómito, diarrea y hemorragias internas.