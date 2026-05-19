Alerta por brote de ébola en El Congo: ¿Cómo se contagia y qué síntomas provoca en el cuerpo?

México actvió la alerta de viaje por el brote de ébola en El Congo. (EFE)

El ébola no se transmite por vía respiratoria sino por la exposición a murciélagos, explicó la Secretaría de Salud. La dependencia detalló cuáles son los principales síntomas así como las formas más comunes de contagio.

David Kershenobich, titular de la dependencia, explicó en la conferencia ‘mañanera’ de este martes 19 de mayo que entre los síntomas del ébola están malestares menores parecidos a los de la gripe. Además, el contagio ocurre, principalmente, al estar en contacto con secreciones de personas infectadas, como sangre, vómito, diarrea, saliva y otros fluidos corporales

La enfermedad produce una alteración en el sistema hematológico que inicia con una hemorragia, por eso se le conoce también como fiebre hemorrágica.

“La fiebre hemorrágica tiene una alta tasa de letalidad con aproximadamente 40 por ciento de los casos que llegan a aparecer”, añadió el secretario de Salud.

México emite alerta de viaje por casos de ébola

La Secretaría de Salud emitió una alerta de viaje por ébola, por lo que habrá monitoreos en caso de que una persona haya viajado a El Congo o a ciertas regiones de África.

El documento de alerta menciona que, por ahora, el riesgo de casos de ébola en México es bajo. La Organización Mundial de la Salud (OMS) tiene registros de casos confirmados en El Congo y Uganda.

“El riesgo individual depende del antecedente reciente de viaje, estancia o exposición en zonas con transmisión activa, así como del contacto con personas enfermas o materiales contaminados. Hasta ahora no existe tratamiento específico ni vacuna”, de acuerdo con la alerta de viaje de la Secretaría de Salud.

La dependencia detalló que el periodo de incubación del virus es de entre 2 a 21 días y su tasa de letalidad es alta debido a que 4 de cada 10 personas mueren a causa de la infección.

Esto sabemos de la variante Bundibugyo del ébola

El nuevo brote de ébola se originó debido al surgimiento de una rara variante de dicha enfermedad, conocida como Bundibugyo, para la cual todavía no hay vacuna ni tratamiento.

El virus había causado dos brotes previos, uno en Uganda, durante 2007 y otro en el este de El Congo, en 2012.

A pesar de que El Congo tiene antecedentes debido a brotes de ébola, las vacunas utilizadas anteriormente no sirven ante esta cepa.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) prevé que la vacuna que ayudará a controlar los contagios actuales estaría lista dentro de dos meses.

“Esta tarde habrá una reunión con expertos internacionales para analizarlo, trabajamos con instituciones como la Universidad de Oxford y se habla de unos dos meses, pero ojalá podamos acelerar el proceso”, indicó en rueda de prensa la representante de la OMS en la RDC, Anne Ancia.

Por videoconferencia desde la ciudad de Bunia, actual epicentro del brote, Ancia mencionó que hay dos moléculas actualmente en estudio y especificó que la vacuna previamente cualificada por la OMS contra el ébola funciona contra la variante Zaire, causante del brote de 2019, pero no contra la detectada en el brote actual, conocida como Bundibugyo.

*Con información de EFE