EU prohíbe la entrada de extranjeros que viajaron a países con ébola: ‘Son medidas de salud pública’

Un misionero estadounidense dio positivo por el virus del ébola tras haber estado expuesto en la República Democrática del Congo, según informaron el lunes los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos.

Satish Pillai, coordinador de la respuesta de los CDC ante el ébola, declaró en una conferencia que el misionero presenta síntomas y ha sido enviado a Alemania para recibir atención médica. Los CDC también están gestionando el traslado a Alemania de otras seis personas que podrían haber estado expuestas.

Serge Global, una organización misionera cristiana, informó el lunes que Peter Stafford, un médico, estuvo expuesto al ébola mientras atendía pacientes en el Hospital Nyankunde en el Congo. Los otros dos médicos de su grupo, incluida su esposa, permanecen asintomáticos.

Estados Unidos prohibió la entrada al país a los no ciudadanos que hayan estado en la República Democrática del Congo, Sudán del Sur o Uganda en las tres semanas anteriores, como parte de un esfuerzo por protegerse contra el mortal brote de ébola que se está produciendo en África.

La política emitida por los CDC, amparándose en las leyes federales de salud pública, tendrá vigencia durante los próximos 30 días. Incluye “controles de viaje reforzados, restricciones de entrada y medidas de salud pública” para prevenir la entrada del virus a Estados Unidos, según una actualización publicada en el sitio web de la agencia.

EU suspende visas en Uganda y la República Democrática del Congo por el ébola

Estados Unidos también suspendió el lunes todos los servicios de visado en Uganda y la República Democrática del Congo. Ya había dejado de expedir visados ​​de viaje a personas procedentes de Sudán del Sur en virtud de la prohibición de viajar impuesta por el presidente Donald Trump el año pasado.

En un comunicado, la Sociedad de Enfermedades Infecciosas de Estados Unidos afirmó que, si bien las cuarentenas y la restricción de viajes pueden ser útiles como parte de una respuesta informada, «las políticas de salud pública que discriminan a los ciudadanos no estadounidenses no impedirán que los virus crucen nuestras fronteras. Las enfermedades no reconocen pasaportes».

La Organización Mundial de la Salud declaró el domingo el brote como una emergencia de salud pública de importancia internacional, debido a su propagación transfronteriza, las muertes inexplicables, los contagios entre el personal sanitario y la incertidumbre sobre la verdadera magnitud de la epidemia.

Muchos países ya estaban monitoreando a decenas de pasajeros y sus contactos del crucero Hondius, donde un brote de hantavirus infectó al menos a 10 personas y causó tres muertes.

Según Pillai, actualmente hay 25 miembros del personal de los CDC en la República Democrática del Congo, y todos los grupos de salud estadounidenses dedicados a la protección contra amenazas para la salud pública participan en estos esfuerzos. Un coordinador técnico sénior de los CDC se dirigirá a la región próximamente, y la agencia está brindando otro tipo de apoyo técnico de forma remota.

La agencia está investigando anticuerpos monoclonales que podrían ser útiles para combatir la enfermedad, aunque no existe ningún medicamento aprobado para prevenir o tratar la infección, declaró Pillai. Añadió que el acceso a cualquier medicamento se proporcionaría bajo un protocolo de tratamiento para garantizar su uso seguro.

La OMS afirma que se cree que el brote de ébola comenzó en Mongbwalu, República Democrática del Congo, una zona minera muy concurrida en una provincia que limita con Sudán del Sur y Uganda, y que se está llevando a cabo una investigación epidemiológica completa.

Es posible que el brote de ébola haya circulado sin ser detectado durante semanas, lo cual es motivo de gran preocupación, ya que dificulta el rastreo y aislamiento de las personas en riesgo y la contención de la propagación del virus.

Se han reportado alrededor de 350 casos sospechosos y 91 muertes en la República Democrática del Congo, según informó el domingo el ministro de Salud del país, Roger Kamba. La vecina Uganda ha confirmado dos contagios, incluyendo un fallecimiento.

Las pruebas genéticas determinaron que las infecciones provienen de la rara cepa Bundibugyo, uno de los cuatro tipos que causan la enfermedad del Ébola en humanos. No existe vacuna y el tratamiento consiste en cuidados paliativos. Hasta el 50 por ciento de las personas infectadas fallecen a causa de ella.

El riesgo para la población estadounidense sigue siendo bajo, según los CDC.