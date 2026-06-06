Casos de ébola se disparan de un día para otro: EU advierte que puede ser uno de los brotes más largos

Este patrón sugiere que el virus continuó propagándose dentro de las comunidades antes de que el brote fuera reconocido formalmente. EFE

Los casos de ébola en la República Democrática del Congo aumentaron en 71 en un solo día y se registraron otras 21 muertes, mientras los trabajadores de la salud ampliaron las pruebas en la ciudad minera donde se cree que comenzó el brote, lo que apunta a una epidemia que podría ser mucho más grande de lo que se había entendido previamente.

Las nuevas infecciones elevaron el número de casos confirmados por laboratorio a 452 y las muertes entre pacientes confirmados a 82, según un informe publicado el viernes por el Instituto Nacional de Salud Pública del Congo.

Las autoridades sanitarias comenzaron a procesar muestras en Mongbwalu, un centro de minería artesanal de oro en la provincia de Ituri y epicentro del brote, reduciendo los retrasos en la confirmación de casos sospechosos.

¿Por qué el brote de ébola podía ser una mayores epidemias del virus?

Investigadores de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos advirtieron el viernes que el brote de ébola Bundibugyo podría convertirse en una de las mayores epidemias de ébola jamás registradas si las medidas de control no se aceleran.

El tamaño de la epidemia al momento de su detección sugiere una transmisión extensa que había pasado desapercibida, señaló la agencia.

El brote se ha propagado a más de dos docenas de zonas sanitarias en tres provincias del este de la República Democrática del Congo y también a la vecina Uganda, donde el número de casos confirmados aumentó en tres el viernes, hasta llegar a 19.

La emergencia sanitaria se desarrolla en una región marcada por conflictos armados, desplazamientos masivos, fronteras porosas y sistemas de salud frágiles, factores que complican la identificación de casos y el rastreo de contactos.

La emergencia sanitaria se desarrolla en una región marcada por conflictos armados, desplazamientos masivos, fronteras porosas y sistemas de salud frágiles (DIEUDONNE DIROLE/EFE)

OMS y África lanza plan para contener el brote de ébola

La Organización Mundial de la Salud (OMS) y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de África lanzaron un plan conjunto continental de preparación y respuesta que busca recaudar alrededor de 319 millones de dólares hasta noviembre para apoyar el control del brote en los países afectados y fortalecer la capacidad de respuesta en las naciones vecinas.

El plan final estima necesidades de financiamiento por un total de 518 millones de dólares.

Las autoridades sanitarias indicaron que muchos pacientes confirmados desarrollaron síntomas entre el 14 y el 23 de mayo, seguidos por un segundo grupo de casos con inicio de síntomas entre el 25 de mayo y el 3 de junio.

Este patrón sugiere que el virus continuó propagándose dentro de las comunidades antes de que el brote fuera reconocido formalmente.

Un brote detectado muy tarde

El hallazgo coincide con un análisis de modelización realizado por los CDC de Estados Unidos. Según los investigadores, la alta probabilidad de un gran brote se debe principalmente al tamaño que ya tenía la epidemia cuando fue detectada por primera vez, más que a evidencia de que el virus se esté propagando de forma inusualmente eficiente.

“El brote tiene el potencial de convertirse rápidamente en uno de los mayores brotes de enfermedad por ébola jamás registrados”, escribieron los investigadores.

El modelo sugiere que el brote pudo haberse originado por un evento de transmisión de animales a humanos en febrero, varias semanas antes de que las autoridades fueran alertadas sobre enfermedades inexplicables en Ituri.

La OMS y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de África lanzaron un plan conjunto

Dependiendo de las estimaciones sobre el número de muertes registradas hasta finales de mayo, el análisis situó la fecha más probable del contagio inicial entre finales de enero y mediados de febrero.

En un escenario en el que solo el 20 por ciento de los pacientes infectados son identificados y aislados rápidamente, los CDC proyectaron una probabilidad de 65 por ciento de que el brote supere los 20 mil casos en los próximos tres meses.

En contraste, si alrededor del 70 por ciento de los pacientes son aislados oportunamente, solo una de cada 20 simulaciones produjo brotes superiores a los 10 mil casos.

Algunos indicadores de respuesta han mostrado mejoras. La proporción de contactos monitoreados con éxito aumentó a 58 por ciento desde 46 por ciento dos días antes, mientras que cerca de 4 mil 800 contactos permanecen bajo vigilancia.

Las autoridades sanitarias también informaron que un nuevo laboratorio de diagnóstico instalado en Mongbwalu está acercando la capacidad de pruebas a las comunidades afectadas.