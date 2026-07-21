Perrito Rocky sigue grave tras ser arrastrado por una camioneta en Saltillo, Coahuila; hay dos detenidos

Integrantes de Dignidad Animal A.C. y vecinos de Villa San Miguel presentaron una denuncia formal por el caso de Rocky.

Rocky, el perro que fue víctima de maltrato animal tras ser arrastrado por su dueña desde una camioneta en el fraccionamiento Villa San Miguel, en Saltillo, Coahuila, permanece hospitalizado en estado crítico y bajo custodia de la Fiscalía General del Estado.

De acuerdo con el médico veterinario Humberto Bacca, quien atiende al animal, Rocky se encuentra en terapia intensiva y presenta un trauma medular agudo, diagnóstico que ya fue entregado a las autoridades ministeriales para integrarlo a la carpeta de investigación.

En una actualización difundida este 21 de julio, el especialista informó que el perro continúa bajo vigilancia médica debido a la gravedad de sus lesiones.

A raíz de las imágenes que circularon en redes sociales y de las denuncias ciudadanas, el Gobierno Municipal de Saltillo informó que este martes fue detenida Liliana ‘N’, la mujer señalada como responsable del maltrato hacia Rocky, quien fue puesta a disposición de un juez de control.

Asimismo, elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) detuvieron a Jorge ‘N’, quien fue puesto disposición del Ministerio Público local por obstaculizar la investigación y amenazas a la autoridad.

Dignidad Animal presenta denuncia por el caso de Rocky

La asociación Dignidad Animal A.C. informó que, desde que se conocieron los hechos, solicitó la intervención de la Fiscalía General del Estado de Coahuila.

Este martes, integrantes de la organización, acompañados por vecinos del fraccionamiento Villa San Miguel, acudieron a presentar formalmente la denuncia y a entregar elementos que fortalezcan la investigación.

Asimismo, señalaron que acudieron a la clínica veterinaria donde Rocky permanece bajo resguardo oficial para obtener el dictamen médico veterinario, documento que será incorporado a la carpeta de investigación.

La organización confirmó que el perro se encuentra con vida y recibe atención médica especializada, aunque su estado de salud sigue siendo delicado y su pronóstico permanece reservado.

Debido a que el animal permanece bajo custodia de la Fiscalía, Dignidad Animal explicó que no fue posible tomar fotografías ni difundir imágenes sobre su estado, en cumplimiento de las indicaciones de la autoridad y para no afectar el proceso legal.

La asociación reiteró que dará seguimiento al caso hasta que se esclarezcan los hechos y se sancione a los responsables conforme a la ley.

Gobierno de Saltillo condena el maltrato animal

Tras la difusión del video que generó indignación en redes sociales, el Gobierno Municipal de Saltillo emitió un comunicado en el que condenó cualquier acto de maltrato contra los seres sintientes.

El Ayuntamiento aseguró que no existe ninguna relación entre la administración municipal y las personas señaladas como probables responsables del caso, luego de que los usuarios señalan un presunto vínculo entre Liliana ‘N’ y Jorge ‘N’ con autoridades municipales y estatales.

La dependencia aclaró que la noche del lunes 20 de julio elementos de la corporación participaron en un cateo realizado en el fraccionamiento Villa San Miguel, únicamente en apoyo a las autoridades ministeriales, y rechazó las versiones que señalaban que su presencia buscaba proteger o facilitar la fuga de los presuntos responsables.

Finalmente, el gobierno municipal expresó su confianza en que la Fiscalía General del Estado de Coahuila y el Poder Judicial conduzcan el caso conforme a derecho y reiteró su disposición para colaborar en el esclarecimiento de los hechos.

Con información de Quadratín Nuevo León.