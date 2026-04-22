Maltrato animal en CDMX: Rescatan a una perrita y hallan restos óseos de 5 caninos más en Tlalpan

La perrita restacada fue revisada por médicos veterinarios e informaron que presenta desnutrición severa y deshidratación. (Quadratín).

En atención a una denuncia ciudadana por un olor fétido en una vivienda, policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) rescataron a un perro y hallaron ocho bolsas de plástico y restos óseos de por lo menos cinco más.

Al llegar a la calle Piedra Larga y su esquina con Ayocatitla, en el Pueblo de San Miguel Topilejo de la alcaldía Tlalpan, observaron la puerta abierta del sitio, además de un perro encerrado en una jaula metálica y confirmaron el olor fétido, por lo que solicitaron la presencia de los oficiales especializados de la Brigada de Vigilancia Animal (BVA) y dieron parte a las autoridades ministeriales.

Los uniformados resguardaron al perrito, le ofrecieron agua y comida y realizaron una inspección del terreno donde hallaron otras jaulas metálicas, ocho bolsas de plástico y restos óseos de por lo menos cinco caninos.

Posteriormente, los oficiales de la BVA trasladaron a sus instalaciones de la alcaldía Xochimilco al perrito rescatado cuyos médicos veterinarios revisaron e informaron que se trata de una hembra, adulta, de talla mediana que presenta desnutrición severa y deshidratación.

Y al sitio acudió personal de la Fiscalía de Investigación de Delitos ambientales en Materia de Protección Urbana (FIDAMPU) y de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial (PAOT) para el resguardo del predio, los peritajes correspondientes y el inicio de la carpeta de investigación de los hechos.

Sacrificio de 10 mil perros en Tecámac: Activistas cuestionan método con el que se mató a los animales

Organizaciones animalistas cuestionaron la legalidad del sacrificio de más de 10 mil perros callejeros reconocido por la senadora Mariela Gutiérrez en Tecámac, Estado de México.

Advirtieron que ninguna norma permite este tipo de prácticas a esa escala, pese a que la presidenta Claudia Sheinbaum ha sostenido que no se violó la ley.

La vocera de la Alianza Nacional Un Millón de Esperanzas -que agrupa a más de 170 ONG-, Ethel Herrejón, dijo a EFE que ninguna norma puede estar por encima de la Constitución, que reconoce el derecho a un medioambiente sano, sumado a que la Ley Federal de Sanidad Animal restringe el sacrificio a casos específicos, lo que no justificaría la eliminación masiva de animales sanos.

“Ninguna norma está por encima de las leyes(…) están violando la ley federal”, advirtió.

Con información de Quadratín.