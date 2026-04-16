Senadora que sacrificó a 10 mil perros en Tecámac recibe amenazas: ‘Si algo me pasa, contra animalistas’

La senadora Mariela Gutiérrez Escalante que sacrificó a 10 mil perros en Tecámac. (Foto: Quadratín)

La senadora Mariela Gutiérrez Escalante aseguró que ha recibido múltiples amenazas tras darse a conocer que, durante su gestión como alcaldesa de Tecámac, Estado de México, pidió sacrificar a más de 10 mil perros.

Mariela Gutiérrez aseguró en entrevista que las reacciones en su contra tienen un trasfondo político y provienen de animalistas inconformes con la autanasia de 10 mil perros en Tecámac.

“Es la reacción de algunos defensores y que lo están sacando ahorita por motivos políticos, y que están generando violencia en mi contra”, declaró.

Asimismo, la legisladora señaló que sus datos personales han sido difundidos, lo que ha derivado en una oleada de mensajes intimidatorios.

“Ahí linkearon mis redes sociales, linkearon mis correos electrónicos oficiales, en los cuales he recibido una cantidad impresionante de amenazas”, afirmó.

Ante este escenario, la senadora lanzó una advertencia: “si algo me pasa, ahora van a ir contra los animalistas”.

Fiscalía Edomex investiga sacrificio de 10 mil 962 perros en Tecámac

Luego de que Mariela Gutiérrez Escalante confirmara que durante su administración en Tecámac se practicó la eutanasia a 10 mil 962 perros, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) inició una carpeta de investigación.

La indagatoria se centra en la posible comisión de delitos relacionados con maltrato animal, conforme al artículo 235 Bis del Código Penal del Estado de México, que sanciona causar la muerte a animales que no constituya una plaga (población excesiva).

Además, se considera el agravante establecido en el artículo 235 Ter, que aplica cuando estos actos son cometidos por servidores públicos encargados del manejo de animales.

De acuerdo con la FGJEM, los responsables podrían enfrentar penas de hasta seis años de prisión.

Durante una conferencia de prensa, la secretaria de la Mesa Directiva del Senado defendió las acciones realizadas durante su gobierno municipal, asegurando que se actuó conforme a la ley y bajo criterios de bienestar animal y protección ciudadana.

“Habían mordido, habían violentado a la gente. Tengo fotografías que me enviaba la propia ciudadanía. Mi comunicación con la gente que goberné en Tecámac, mis conciudadanos, siempre fue muy abierta, siempre fue muy derecha”, sostuvo.

Con información de Quadratín